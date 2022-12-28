Английский клуб готов платить Леау 12 миллионов евро за сезон

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вчера, 23:49

Футболист «Милана» может пополнить состав «Манчестер Сити».

Представители «горожан» провели с отцом игрока, который является его агентом, переговоры, по итогам которых английский клуб выразил готовность платить португальцу 12 миллионов евро за сезон. Это в два раза больше, чем может предложить его нынешняя команда.

Соглашение Леау с «россонери» действует до лета 2024 года, но клуб постарается продать игрока, если тот откажется подписывать новый контракт. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.