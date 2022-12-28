Английский клуб готов платить Леау 12 миллионов евро за сезон

Футболист «Милана» Рафаэл Леау может пополнить состав «Манчестер Сити».
Представители «горожан» провели с отцом игрока, который является его агентом, переговоры, по итогам которых английский клуб выразил готовность платить португальцу 12 миллионов евро за сезон. Это в два раза больше, чем может предложить его нынешняя команда.
Соглашение Леау с «россонери» действует до лета 2024 года, но клуб постарается продать игрока, если тот откажется подписывать новый контракт. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.
не завидую этому клубу
не завидую этому клубу
А отцы у игроков нынче очень жадные.
А отцы у игроков нынче очень жадные.
Тогда немного странно предлагать что-то сейчас, если нет планов выкупать контракт. За полтора года и с самим Леау может много чего случиться.
Тогда немного странно предлагать что-то сейчас, если нет планов выкупать контракт. За полтора года и с самим Леау может много чего случиться.