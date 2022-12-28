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Английский клуб готов платить Леау 12 миллионов евро за сезон

вчера, 23:49

Футболист «Милана» Рафаэл Леау может пополнить состав «Манчестер Сити».

Представители «горожан» провели с отцом игрока, который является его агентом, переговоры, по итогам которых английский клуб выразил готовность платить португальцу 12 миллионов евро за сезон. Это в два раза больше, чем может предложить его нынешняя команда.

Соглашение Леау с «россонери» действует до лета 2024 года, но клуб постарается продать игрока, если тот откажется подписывать новый контракт. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:23
Полено дорогое.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Тут Милану крыть нечем.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:50
Не факт что в Англии у него что-то получится
FenixSL
FenixSL
сегодня в 03:25
переоцененный футболист
не завидую этому клубу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:11
Деньги не дадут ему развиваться.
А отцы у игроков нынче очень жадные.
allemz
allemz
сегодня в 00:58
Как бы новым Стерлингом не оказался
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:52
Может,что и срастется.
протон
протон
сегодня в 00:31
За это время может много чего случиться - например, в 33 года Марез сдаст или Грилиш так и не приживётся. Думаю, к тому моменту им ещё один фланговый нап вполне так пригодится.
Тогда немного странно предлагать что-то сейчас, если нет планов выкупать контракт. За полтора года и с самим Леау может много чего случиться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:16
Уж чересчур много надежд и бабла за молодого перспективного , но уже болеющего огромным нарцисизмом игрока , делаются ставки .
Гость
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