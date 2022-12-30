Жоржиньо может вернуться в «Наполи»

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вчера, 13:12

Футболист «Челси» стремится к возвращению в «Наполи».

Полузащитник планирует присоединиться к итальянской команде по истечении контракта с лондонцами. «Синие» уже нашли игроку замену.

Футболистом также интересуются «Ньюкасл», готовый сделать его одним из ведущих игроков команды, а также «Барселона» — в Жоржиньо они видят замену Серхио Бускетсу. Игрок не спешит с принятием решения. Он ждет предложения от «Наполи», но его высокая зарплата может помешать этому переходу. Для этого полузащитнику придется снизить свои финансовые ожидания в два раза.

Его контракт с «Челси» действует до лета 2023 года. За «Наполи» Жоржиньо уже играл с 2014 по 2018 год.