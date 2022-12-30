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Жоржиньо может вернуться в «Наполи»

вчера, 13:12

Футболист «Челси» Жоржиньо стремится к возвращению в «Наполи».

Полузащитник планирует присоединиться к итальянской команде по истечении контракта с лондонцами. «Синие» уже нашли игроку замену.

Футболистом также интересуются «Ньюкасл», готовый сделать его одним из ведущих игроков команды, а также «Барселона» — в Жоржиньо они видят замену Серхио Бускетсу. Игрок не спешит с принятием решения. Он ждет предложения от «Наполи», но его высокая зарплата может помешать этому переходу. Для этого полузащитнику придется снизить свои финансовые ожидания в два раза.

Его контракт с «Челси» действует до лета 2023 года. За «Наполи» Жоржиньо уже играл с 2014 по 2018 год.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:13
В Барсе Педри, Гави, де Йонг и Кессье. В Наполи Зелински, Ангисса, Лоботка, Элмас. Куда там впихивать Жоржиньо?
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:52
Перейдет со своей высокой зарплатой в Барсу, а потом каждые пол года будет подписывать согласия о её резком снижении.Проверено временем.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:37
А нужен ли Жоржиньо в Наполи? У них и так вполне сильный сыгранный состав.
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