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Хави: «Зимнее трансферное окно будет тихим»

вчера, 16:37

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах клуба во второй части сезона.

Зимнее трансферное окно будет тихим. Мне нравится текущий состав. Мы будем бороться с этим коллективом.

У нас крепкая команда, которая способна побороться за все четыре титула.

Хотелось бы, чтобы все остались. Я доволен составом. Цель – новые трофеи.

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Барселона  Хави
Перевод с marca.com
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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:47
Денег нет, надо бы сохранить то, что есть.
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:56
"У нас хорошая команда, которая может побороться за все четыре турнира." Но мы постараемся, взять хотя-бы один - добавил Хави....:))))...тренера еще бы нормального: продолжил Хави....

Ну а так что, как говорится мне с дивана виднее...:)))... я бы обратил взор на чемпионов Мира и взял бы хорошего вратаря - который имеет харизму и тащит в сложный момент - Мартинес прекрасный кандидат на замену Тер-Штегену - именно такой "хулиганской" харизмы не хватило Тер-Штегену в той же выездной игре с Ливерпулем после разгрома в Барселоне. Он дрогнул и дрогнула вся команда. Также взял бы кого нибудь из бойцов чемпионского состава - Мак Аллистер, Фернандес, Молина. Любой из них серьезно усилит Барсу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:54
А все трансферы и нужно проводить по тихому. Зачем лишний шум?
Гость
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