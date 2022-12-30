Хави: «Зимнее трансферное окно будет тихим»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах клуба во второй части сезона.
Зимнее трансферное окно будет тихим. Мне нравится текущий состав. Мы будем бороться с этим коллективом.
У нас крепкая команда, которая способна побороться за все четыре титула.
Хотелось бы, чтобы все остались. Я доволен составом. Цель – новые трофеи.
Ну а так что, как говорится мне с дивана виднее...:)))... я бы обратил взор на чемпионов Мира и взял бы хорошего вратаря - который имеет харизму и тащит в сложный момент - Мартинес прекрасный кандидат на замену Тер-Штегену - именно такой "хулиганской" харизмы не хватило Тер-Штегену в той же выездной игре с Ливерпулем после разгрома в Барселоне. Он дрогнул и дрогнула вся команда. Также взял бы кого нибудь из бойцов чемпионского состава - Мак Аллистер, Фернандес, Молина. Любой из них серьезно усилит Барсу.
Ну а так что, как говорится мне с дивана виднее...:)))... я бы обратил взор на чемпионов Мира и взял бы хорошего вратаря - который имеет харизму и тащит в сложный момент - Мартинес прекрасный кандидат на замену Тер-Штегену - именно такой "хулиганской" харизмы не хватило Тер-Штегену в той же выездной игре с Ливерпулем после разгрома в Барселоне. Он дрогнул и дрогнула вся команда. Также взял бы кого нибудь из бойцов чемпионского состава - Мак Аллистер, Фернандес, Молина. Любой из них серьезно усилит Барсу.