Хави: «Зимнее трансферное окно будет тихим»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о планах клуба во второй части сезона.

Зимнее трансферное окно будет тихим. Мне нравится текущий состав. Мы будем бороться с этим коллективом.

У нас крепкая команда, которая способна побороться за все четыре титула.

Хотелось бы, чтобы все остались. Я доволен составом. Цель – новые трофеи.