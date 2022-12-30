Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Дешам: «Пеле вдохновлял целые поколения любителей нашего вида спорта»

вчера, 11:22

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о смерти экс-футболиста национальной команды Бразилии Пеле.

Со смертью Пеле футбол теряет одну из своих прекраснейших легенд, если не самую прекрасную. Король казался бессмертным, как и все легенды. Он вдохновлял целые поколения любителей нашего вида спорта и заставлял людей мечтать. Каждый в детстве желал играть как Пеле.

С 10-м номером на спине он отдал всю свою техническую виртуозность, свою храбрость, свой творческий потенциал на благо своих команд, в частности, сборной Бразилии, с которой он выиграл три мировых первенства.

Игра Пеле воплощала красоту и эффективность. Его талант и заслуги всегда будут в нашей памяти. Его семье, близким и всему бразильскому народу я выражаю свои искренние соболезнования и все свое сочувствие. Король навсегда останется королем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола сделал выбор между Пеле, Марадоной и Месси
Вчера, 22:07
Каррера: «Переход в АФК не пойдёт на пользу российскому футболу»
Вчера, 21:48
Тренер «Брайтона» Де Зерби: «В будущем Мудрик может выиграть „Золотой мяч“»
Вчера, 17:41
Хави: «Зимнее трансферное окно будет тихим»
Вчера, 16:37
Клопп сравнил Нуньеса и Левандовского и рассказал о споре с поляком
Вчера, 16:22
Клопп назвал цели «Ливерпуля» на остаток сезона
Вчера, 12:53
Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:16
Я не видел игру Пеле вживую, но видел на видео. В детстве мы, кто любил и играл в футбол во дворах и пионерских лагерях учили полное и настоящее имя Пеле. Мы мечтали увидеть его игру и хоть что-то, хоть чуть чуть уметь делать как он. Казалось что он всегда будет где-то рядом.
Он всегда вызывал улыбку своей жизнерадостностью и позитивом, всегда веселый и расслабленный, как по-настояшему уверенный в себе человек, который достиг всего чего хотел в этой жизни. думаю он остался полностью доволен своим жизненным путем и ушел спокойно.
Жизнь человека коротка, спортивная карьера — тем паче. Но кто видел игру Пеле, тот может сказать, что это были прекрасные мгновения.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
Да Пеле - это олицетворение, некий символ этой прекрасной игры для многих людей любящих футбол.
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Много будет сказано хорошего.... покойся с миром Король!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 