Дешам: «Пеле вдохновлял целые поколения любителей нашего вида спорта»

Главный тренер сборной Франции высказался о смерти экс-футболиста национальной команды Бразилии .

Со смертью Пеле футбол теряет одну из своих прекраснейших легенд, если не самую прекрасную. Король казался бессмертным, как и все легенды. Он вдохновлял целые поколения любителей нашего вида спорта и заставлял людей мечтать. Каждый в детстве желал играть как Пеле.

С 10-м номером на спине он отдал всю свою техническую виртуозность, свою храбрость, свой творческий потенциал на благо своих команд, в частности, сборной Бразилии, с которой он выиграл три мировых первенства.

Игра Пеле воплощала красоту и эффективность. Его талант и заслуги всегда будут в нашей памяти. Его семье, близким и всему бразильскому народу я выражаю свои искренние соболезнования и все свое сочувствие. Король навсегда останется королем.