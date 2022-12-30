Чеферин: «Пеле был первой суперзвездой мирового масштаба»

Президент УЕФА прокомментировал известие о смерти бывшего футболиста сборной Бразилии .

Он был первой суперзвездой мирового масштаба, он сыграл роль новатора в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире благодаря своим достижениям на поле и за его пределами.

Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле.