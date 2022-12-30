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Чеферин: «Пеле был первой суперзвездой мирового масштаба»

сегодня, 10:58

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал известие о смерти бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле.

Он был первой суперзвездой мирового масштаба, он сыграл роль новатора в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире благодаря своим достижениям на поле и за его пределами.

Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:39, ред.
Пеле был первой суперзвездой мирового масштаба..., это верно.

Как и верно то, что Чеферин - первый президент УЕФА, за которого стыдно.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 11:29
Пеле,Мухаммед Али,Шумахер- это иконы своего спорта. Это бренд,стиль.’
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:24
Звезда Пеле ни когда не должна гаснуть на футбольном небосводе - вечная ему память...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:13
Для своего времени он был звездой, а нынешние фанаты и не знают кто это.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:05
Александер Чеферин все сказал правильно. Пеле был первым.
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