Чеферин: «Пеле был первой суперзвездой мирового масштаба»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал известие о смерти бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле.
Он был первой суперзвездой мирового масштаба, он сыграл роль новатора в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире благодаря своим достижениям на поле и за его пределами.
Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле.
Как и верно то, что Чеферин - первый президент УЕФА, за которого стыдно.
Как и верно то, что Чеферин - первый президент УЕФА, за которого стыдно.