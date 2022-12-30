Клопп назвал цели «Ливерпуля» на остаток сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о задачах команды во второй части сезона.
В этом сезоне приходится говорить о топ-7. На данный момент ясно, что «Ньюкасл» – это очень достойный соперник. Лишь четыре коллектива попадут в Лигу чемпионов. Похоже, что осталось два места.
«Арсенал» проводит невероятный сезон. «Ман Сити» – это «Ман Сити». «Манчестер Юнайтед» возвращает былые позиции, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» по-прежнему здесь.
Будет непросто. Мы должны провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Такова наша цель.
Да, наши соперники сильны, но многое зависит от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь понимать, что мы на несколько баллов отстаем – не самое приятное ощущение. Впереди прекрасная битва со множеством великолепных поединков.
В первом раунде матчей подопечные Юргена Клоппа были очень впечатляющими против «Астон Виллы» и набрали три очка, вскоре после того, как «Тоттенхэм», занявший четвертое место, смог сыграть только вничью с «Брентфордом».
Отставание от «шпор» теперь составляет всего пять очков, и у «Ливерпуля» впереди игра (против «Челси»), в которой они могут увидеть, как они будут дышать в затылок подопечным Антонио Конте, если они смогут выиграть в этом матче.
Но Клопп прав, будет очень трудно, особенно после чемпионата мира, потому что половина состава Ливерпуля играла на ЧМ, и сейчас будут играть в «Боксинг дэй». Удачи Ливерпулю!
В первом раунде матчей подопечные Юргена Клоппа были очень впечатляющими против «Астон Виллы» и набрали три очка, вскоре после того, как «Тоттенхэм», занявший четвертое место, смог сыграть только вничью с «Брентфордом».
Отставание от «шпор» теперь составляет всего пять очков, и у «Ливерпуля» впереди игра (против «Челси»), в которой они могут увидеть, как они будут дышать в затылок подопечным Антонио Конте, если они смогут выиграть в этом матче.
Но Клопп прав, будет очень трудно, особенно после чемпионата мира, потому что половина состава Ливерпуля играла на ЧМ, и сейчас будут играть в «Боксинг дэй». Удачи Ливерпулю!