Клопп назвал цели «Ливерпуля» на остаток сезона

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о задачах команды во второй части сезона.

В этом сезоне приходится говорить о топ-7. На данный момент ясно, что «Ньюкасл» – это очень достойный соперник. Лишь четыре коллектива попадут в Лигу чемпионов. Похоже, что осталось два места.

«Арсенал» проводит невероятный сезон. «Ман Сити» – это «Ман Сити». «Манчестер Юнайтед» возвращает былые позиции, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» по-прежнему здесь.

Будет непросто. Мы должны провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Такова наша цель.

Да, наши соперники сильны, но многое зависит от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь понимать, что мы на несколько баллов отстаем – не самое приятное ощущение. Впереди прекрасная битва со множеством великолепных поединков.