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Клопп назвал цели «Ливерпуля» на остаток сезона

вчера, 12:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о задачах команды во второй части сезона.

В этом сезоне приходится говорить о топ-7. На данный момент ясно, что «Ньюкасл» – это очень достойный соперник. Лишь четыре коллектива попадут в Лигу чемпионов. Похоже, что осталось два места.

«Арсенал» проводит невероятный сезон. «Ман Сити» – это «Ман Сити». «Манчестер Юнайтед» возвращает былые позиции, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» по-прежнему здесь.

Будет непросто. Мы должны провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Такова наша цель.

Да, наши соперники сильны, но многое зависит от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь понимать, что мы на несколько баллов отстаем – не самое приятное ощущение. Впереди прекрасная битва со множеством великолепных поединков.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 17:34
А как же его слова, что надо покупать билеты на финал ЛЧ? Что уже финал ЛЧ не входит в планы Ливерпуля?
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:03
Да будет Ливерпуль в четверке,команда опытная,набрали форму,отходят от травм игроки.Скорее всего и в тройку войдут.
Namuri
Namuri
вчера в 14:58
Жаль, Клопп так старается...
matrix333
matrix333
вчера в 14:51
Вот бы увидеть Ливерпуля в топ-4 в конце сезона.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:31
Сезон продолжается, поэтому надо хорошо играть. Идти от матча к матчу и набирать очки, забивать больше голов. Впереди много работы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Не заглядывая далеко вперед, хорошо бы для "Ливера" не оступиться сегодня в матче Лестером, а то под Новый год говорят чудеса встречаются.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 13:38
«Ливерпуль» уже находится в лучшем положении в таблице Премьер-лиги.

В первом раунде матчей подопечные Юргена Клоппа были очень впечатляющими против «Астон Виллы» и набрали три очка, вскоре после того, как «Тоттенхэм», занявший четвертое место, смог сыграть только вничью с «Брентфордом».

Отставание от «шпор» теперь составляет всего пять очков, и у «Ливерпуля» впереди игра (против «Челси»), в которой они могут увидеть, как они будут дышать в затылок подопечным Антонио Конте, если они смогут выиграть в этом матче.

Но Клопп прав, будет очень трудно, особенно после чемпионата мира, потому что половина состава Ливерпуля играла на ЧМ, и сейчас будут играть в «Боксинг дэй». Удачи Ливерпулю!
6pu7mse43xy6
6pu7mse43xy6
вчера в 13:21
Да, настали мрачные времена, теперь главное попасть в этот список!!!
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:14
Юрген, а как такое получилось, что Ливерпуль не за титул борется, а за попадание в последний вагон уезжающего поезда к ЛЧ...
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