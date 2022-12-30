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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Брейтуэйт: «Месси был полезен на чемпионате мира. Он трудился ради команды»

вчера, 12:41

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт поделился мнением о победе футболиста ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022.

Месси был полезен на чемпионате мира. Он трудился во имя команды. Он забивал важные голы. Уверен, Аргентина заслужила победу на мировом первенстве. Очень рад за Месси. Думаю, ему не хватало только победы на мундиале. Теперь он достиг всего, что возможно в карьере футболиста.

Когда я перешел в «Барселону», он был одним из первых, кто подошел ко мне, чтобы познакомиться. Он помог мне чувствовать себя комфортно в клубе. Это показывает, что он очень прост в общении. Весь мир его знает, но в раздевалке он очень спокоен и скромен.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 15:07
Месси был лидером Аргентины.
minamata
minamata
вчера в 14:50
Сам Месси очень трудился, но не все признают это.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:39
Вся сборная трудилась во имя Лионеля, заслужившего победу! Никто в мире их не знает, поэтому в раздевалке ребята были скромны и очень спокойны.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:19
Собрался и сыграл как гений.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:56
Это был его последний шанс стать чемпионом мира и он им воспользовался по полной!
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