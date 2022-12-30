Брейтуэйт: «Месси был полезен на чемпионате мира. Он трудился ради команды»

Нападающий «Эспаньола» поделился мнением о победе футболиста ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022.

Месси был полезен на чемпионате мира. Он трудился во имя команды. Он забивал важные голы. Уверен, Аргентина заслужила победу на мировом первенстве. Очень рад за Месси. Думаю, ему не хватало только победы на мундиале. Теперь он достиг всего, что возможно в карьере футболиста.

Когда я перешел в «Барселону», он был одним из первых, кто подошел ко мне, чтобы познакомиться. Он помог мне чувствовать себя комфортно в клубе. Это показывает, что он очень прост в общении. Весь мир его знает, но в раздевалке он очень спокоен и скромен.