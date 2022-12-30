Клопп сравнил Нуньеса и Левандовского и рассказал о споре с поляком

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о трудностях в плане реализации голевых моментов. Специалист сравнил игрока с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским. Немец и поляк ранее работали в «Боруссии» Дортмунд.

По правде сказать, они похожи. Думаю, Леви тоже рассказал бы вам такую историю. На некоторых тренировках мы отрабатывали удары, и он никак не мог забить. Мы всегда спорили на 10 евро. «Если ты забьешь больше 10 голов, я заплачу тебе 10 евро. Если нет, то ты платишь мне». Мои карманы не были пусты!

Нужно просто успокоиться. Это необходимо, когда у футболиста есть потенциал. Бесспорно, потенциал Дарвина очевиден. Это становится ясно, если посмотреть на второй явный момент во втором тайме матча с «Астон Виллой». Он мог пробежать под другим углом. Если бы он это сделал, то у него появилась бы свобода выбора. Но все это еще впереди. Сейчас ты выступил таким образом, в следующий раз все будет иначе.

С Леви была похожая ситуация, но дело не только в нем. Понимаю, что это слишком очевидное сравнение. Нужно спокойно работать, и я абсолютно спокоен. Команда тоже спокойна. В него верят, и это радует.