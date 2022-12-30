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Клопп сравнил Нуньеса и Левандовского и рассказал о споре с поляком

вчера, 16:22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трудностях Дарвина Нуньеса в плане реализации голевых моментов. Специалист сравнил игрока с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским. Немец и поляк ранее работали в «Боруссии» Дортмунд.

По правде сказать, они похожи. Думаю, Леви тоже рассказал бы вам такую историю. На некоторых тренировках мы отрабатывали удары, и он никак не мог забить. Мы всегда спорили на 10 евро. «Если ты забьешь больше 10 голов, я заплачу тебе 10 евро. Если нет, то ты платишь мне». Мои карманы не были пусты!

Нужно просто успокоиться. Это необходимо, когда у футболиста есть потенциал. Бесспорно, потенциал Дарвина очевиден. Это становится ясно, если посмотреть на второй явный момент во втором тайме матча с «Астон Виллой». Он мог пробежать под другим углом. Если бы он это сделал, то у него появилась бы свобода выбора. Но все это еще впереди. Сейчас ты выступил таким образом, в следующий раз все будет иначе.

С Леви была похожая ситуация, но дело не только в нем. Понимаю, что это слишком очевидное сравнение. Нужно спокойно работать, и я абсолютно спокоен. Команда тоже спокойна. В него верят, и это радует.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:30
Левандовски сделал покер с Реалом, когда у Реала был Бензема и Игуаин.
Это сравнение к тому, чтобы Дарвин был таким.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:37
Ну после Чемпа Германии в АПЛ трудно адаптироваться...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 16:55
Дарвин Нуньес — талант, которому нужно время. Он высокий футболист, но очень хорошо двигается по полю. Хорошо играет головой, видит пространство для развития атаки. Но чересчур энергичен когда дело доходит до реализации. Очень часто попадает в штангу, и это из-за избытка энергии.

Но именно он будущее Ливерпуля. Ему только нужен хороший ассистент, и немного расслабиться не помешает. Это похоже на то, как ракета прорывается сквозь атмосферу, сначала тяжело из-за земного притяжения, потом ты уже в Космосе! Вот именно это ждет Дарвина в скором будущем.
VWV
VWV
вчера в 16:40
Есть давление, это АПЛ, но все будет хорошо. Дарвин сможет
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