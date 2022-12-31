«Ман Сити» не смог победить «Эвертон», несмотря на очередной гол Холанда

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вчера, 20:05

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома не смог обыграть «Эвертон» (1:1).

Счет в поединке на 24-й минуте открыл норвежский нападающий «горожан» (у него уже 21 мяч в текущем розыгрыше АПЛ ). «Ириски» сравняли на 64-й усилиями Демарая Грэя.

«Манчестер Сити» набрал 36 очков и идет на 2-м месте в таблице. «Эвертон» — 16-й (15 баллов).