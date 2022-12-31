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«Ман Сити» не смог победить «Эвертон», несмотря на очередной гол Холанда

вчера, 20:05
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома не смог обыграть «Эвертон» (1:1).

Счет в поединке на 24-й минуте открыл норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд (у него уже 21 мяч в текущем розыгрыше АПЛ). «Ириски» сравняли на 64-й усилиями Демарая Грэя.

«Манчестер Сити» набрал 36 очков и идет на 2-м месте в таблице. «Эвертон» — 16-й (15 баллов).

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:43, ред.
Серьёзный гандикап создали для "Арсенала" в АПЛ, вот это подарок 🎁 на новый год. Можно сказать титул чемпиона в руках, то есть в ногах и голове команды "Арсенала". На что тренер Артета так ярко и красноречиво показывал футболистам на голову в игре против Брайтона, когда они стали пропускать голы от хозяев. Хорошо что счёт остался 2:4 в пользу "Арсенала". Удачи
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:58, ред.
Интересный пока сезон. Хоть ещё и половины игр нету но уже борьба сумасшедшая. ТТХ, Нюкасл, Ливерпуль, МЮ, Челси борется за попадание в четверку. Но, такими темпами и МС будет среди них. Единственный уверенно идёт Арсенал. Вторая половина обещает быть жгучей.
lk_48337614
lk_48337614
вчера в 21:50
МС сдувается. Не убедительно играют в этом году.
adekvat
adekvat
вчера в 21:39
На Холанда надейся, сам не плошай.
3ton
3ton
вчера в 20:33
Столько моментов растранжирить
Арсенал потихоньку может уйти в приличный отрыв.
МЮ с горем пополам уже на 4 очка отстает
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:26
Холанд − как МакДэвид в НХЛ.
протон
протон
вчера в 20:12
Такими темпами до 30-го тура перепишет рекорд лиги по голам. Монстр.
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