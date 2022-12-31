«Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью в каталонском дерби

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вчера, 18:03

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью.

Счет на 7-й минуте открыл игрок «Барсы» Маркос Алонсо. Гости сравняли на 73-й, когда пенальти реализовал Хоселу.

Команды завершали встречу в неполных составах. На 78-й минуте у «Барселоны» был удален Жорди Альба, на 81-й красную карточку перед собой увидел игрок «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» набрала 38 очков и догнала в таблице «Реал». Команды делят первое место. «Эспаньол» идет в нижней части таблицы, имея 13 баллов.