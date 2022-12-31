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«Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью в каталонском дерби

вчера, 18:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью.

Счет на 7-й минуте открыл игрок «Барсы» Маркос Алонсо. Гости сравняли на 73-й, когда пенальти реализовал Хоселу.

Команды завершали встречу в неполных составах. На 78-й минуте у «Барселоны» был удален Жорди Альба, на 81-й красную карточку перед собой увидел игрок «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» набрала 38 очков и догнала в таблице «Реал». Команды делят первое место. «Эспаньол» идет в нижней части таблицы, имея 13 баллов.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:22
Дерби и в Испании дерби, борьба...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:08
Молодцы)
Удержали ничью в дерби))
Нормально провести матч так и не научились
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:39, ред.
Мужики!
Всех присутствующих, остальных юзеров, админов, модеров и тех. службы Соккер.Ру с Новым Годом!
Желать заоблачного не буду, - главное сохранить то позитивное, хорошее и дорогое, которое имеем сейчас. А получится приумножить - хвала Всевышнему!
Здоровья, добра, мира в семьях и в кругу близких!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:24
Очень хорошо!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:02, ред.
Не понимаю я некоторых фанов Барсы.
Ор и проклятья в адрес судьи имеют под собой почву тогда, когда играют равные по силе команды, матч по самой игре равный и любой свисток от балды действительно роляет и оказывается судьбоносным.
Барса же играла против соперника, которому даже с безобразным судейством надо было закатывать три банки - минимум. А здесь что мы видели ? "Гранатовые" с олимпийским спокойствием пороли момент за моментом, свято веря, что по-любому залетит ещё и ещё..., - не сейчас, так потом... Хрен там, ребята! Каждый выстрел мимо рамки уменьшает уверенность в собственных силах, и увеличивает периодичность возникновения моментов для взятия ворот, сводя последние до минимума...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:50
Здравствуйте. Состава нарушения правил нет, оскорблять футболистов можно согласно правилам. В плане попадания в лучших это никак не влияет ни в одну ни в другую сторону.
протон
протон
вчера в 19:47
Добрый вечер, администрация. Промодерируйте, пожалуйста комментарий Байкал-38.
Комментарий попал в лучшие, а там оскорбление в адрес футболиста Роналду где неоднократно называет человека геем и в особенности последний комментарий.
Deville
Deville
вчера в 19:13
лаоса вообще надо дисквалифицировать пожизненно от судейства, Барса если так будет терять очки, то опять закончит сезон без трофеев, левандовски видимо еще от козлячих плясок на чм не отошел.
Anonymus123
Anonymus123
вчера в 19:05
НАКОНЕЦ-ТО Я ПОЛУЧИЛ 8 БАЛЛОВ
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:56
Очень плохо, что потеряли очки.
Anonymus123
Anonymus123
вчера в 18:21
Веселого Рождества и счастливого Нового года
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:18
О - а вот и новогоднее чудо!
drug01
drug01
вчера в 18:17
Разошлись миром под новый год
3ton
3ton
вчера в 18:15
Лаос грубо говоря - клоун
Испортил матч
Пенальти из пальца выдовил , а потом и обоим командам красные так же выдал.
Барса упустила победу . Надо было в первом забивать моменты и спокойно доводить матч до победы .
Очередной шикарный тайм от Барселоны и следом полный проваленый второй тайм .
Что с командой прлисходит за 15 минут , что второй тайм играет совсем другая команда.
Большую часть атаки Барсы надо продавать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:12
Лаос совсем поплыл. Совершает ошибки и потом пытаясь их исправлять, начинает совершать новые. Облажался на ЧМ и теперь уже не продолжает в Ла-лиги. Гнать и чем быстрее, тем лучше.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 18:11
Лучше бы Лёва отбывал дисквал... Второй бесполезный добивалду... Нет стержня у Барсы, нет мысли в центре... Дембеле был неплох, старался и задатки есть у парня... Но как только ноги его начинают быстро бежать - голова остаётся где-то позади... Хави плохой психолог... Это не Анчелотти... Барса не заслужила победу в дерби...
Elliada
Elliada
вчера в 18:05
Лучше бы дали поляку отбыть дисквалификацию. Бесполезный тип. Барселона не смогла обыграть Эспаньол, команду зоны вылета и потеряла очки. Теперь поровну по очкам с Реалом. Дальше будет интересней.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:03
Вот это получилось настоящая сенсация!
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