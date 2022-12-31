«Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью в каталонском дерби

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью.
Счет на 7-й минуте открыл игрок «Барсы» Маркос Алонсо. Гости сравняли на 73-й, когда пенальти реализовал Хоселу.
Команды завершали встречу в неполных составах. На 78-й минуте у «Барселоны» был удален Жорди Альба, на 81-й красную карточку перед собой увидел игрок «Эспаньола» Винисиус Соуза.
«Барселона» набрала 38 очков и догнала в таблице «Реал». Команды делят первое место. «Эспаньол» идет в нижней части таблицы, имея 13 баллов.
Испортил матч
Пенальти из пальца выдовил , а потом и обоим командам красные так же выдал.
Барса упустила победу . Надо было в первом забивать моменты и спокойно доводить матч до победы .
Очередной шикарный тайм от Барселоны и следом полный проваленый второй тайм .
Что с командой прлисходит за 15 минут , что второй тайм играет совсем другая команда.
Большую часть атаки Барсы надо продавать.
Испортил матч
Пенальти из пальца выдовил , а потом и обоим командам красные так же выдал.
Барса упустила победу . Надо было в первом забивать моменты и спокойно доводить матч до победы .
Очередной шикарный тайм от Барселоны и следом полный проваленый второй тайм .
Что с командой прлисходит за 15 минут , что второй тайм играет совсем другая команда.
Большую часть атаки Барсы надо продавать.
Ор и проклятья в адрес судьи имеют под собой почву тогда, когда играют равные по силе команды, матч по самой игре равный и любой свисток от балды действительно роляет и оказывается судьбоносным.
Барса же играла против соперника, которому даже с безобразным судейством надо было закатывать три банки - минимум. А здесь что мы видели ? "Гранатовые" с олимпийским спокойствием пороли момент за моментом, свято веря, что по-любому залетит ещё и ещё..., - не сейчас, так потом... Хрен там, ребята! Каждый выстрел мимо рамки уменьшает уверенность в собственных силах, и увеличивает периодичность возникновения моментов для взятия ворот, сводя последние до минимума...
Ор и проклятья в адрес судьи имеют под собой почву тогда, когда играют равные по силе команды, матч по самой игре равный и любой свисток от балды действительно роляет и оказывается судьбоносным.
Барса же играла против соперника, которому даже с безобразным судейством надо было закатывать три банки - минимум. А здесь что мы видели ? "Гранатовые" с олимпийским спокойствием пороли момент за моментом, свято веря, что по-любому залетит ещё и ещё..., - не сейчас, так потом... Хрен там, ребята! Каждый выстрел мимо рамки уменьшает уверенность в собственных силах, и увеличивает периодичность возникновения моментов для взятия ворот, сводя последние до минимума...