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«Реал» определился с целями на предстоящие трансферные окна

вчера, 22:14

Мадридский «Реал» сформировал список целей на ближайшие трансферные окна.

Как пишет испанская пресса, уже летом-2023 «сливочные» попытаются заполучить хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема.

Летом 2024 года «Реал» планирует подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Мадридцы рассчитывают воспользоваться тем, что контракт канадца истекает в 2025 году, а потому его можно будет заполучить по приемлемой цене.

Также в межсезонье-2024 «Реал» изучит возможность приобретения Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Именно в норвежце руководство «королевского клуба» видит замену Кариму Бензема.

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31 декабря 2022
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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:25
Лично мое мнение. реалу не нужен мбапе, ему нужен холанд. завешать некому, а завершать есть что. мбапе сам уникум, но вини на свалку? нечестно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:24
На счёт Холанда походу шутка такая...
Тонкий испанский юмор...)))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:05
Эрлинг ни за что не выберет Реал Мадрид сейчас. Он в АПЛ будет играть очень долго.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:04
Пусть все цели будут достигнуты в новом году!
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Цели поставлены теперь за работу
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:44
Реал лучший клуб ! Удачи тебе Реал !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:02
Холанда приобрести нереально даже Реалу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:53
Планы наполеоновские... Но и клуб, конечно, соответствующий.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:43, ред.
На самом деле Мадридскому Реалу предстоит серьезная работа либо в это либо уже в летнее трансферное окно!

Модрич, Кроос, Бензема, и Асенсио станут свободными агентами, если я не ошибаюсь, и если все они решат покинуть состав (ну или Перес не захочет предложить им продления) то летом нужно будет перестраивать и центр поля и атаку. Камавинга, Тчуамени и Вальверде останутся в составе, но этого будет мало, и для обоймы будут нужны еще как минимум два игрока в центр поля, если уйдет Асенсио, то на правом фланге останется один Родриго, а ему тоже нужна подмена и конкурент, ну и нападающий, само собой, нужен.

Так что либо снова продлят годичные контракты с теми кто есть, либо будет большая закупка, т.к. одним Беллингемом не отделаешься.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:40
Интересно найдутся ли у Реал Мадрида "мбаппки" (отсылка к одной шутке из Народного Обозревателя).
https://www.soccer.ru/blogs/narod
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36
Холанда хотели бы подписать многие клубы у которых есть "бабки".
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:36, ред.
Сейчас Реал ищет звезду, ибо до этого были нахлебники, Азар вступил в клуб Бэйла и больше доит клуб чем помогает, первая цель реальна, но нужно выиграть конкуренцию у Ман. Сити, вторая Бавария опять идёт по знакомой тропе, Кросса отдали, третья зависит от игрока, сейчас он много забивает за Ман .Сити, а давайте вспомним как Шейхи отпустили Мбаппе, в данной ситуации он не клялся в любви Реалу, играет в клубе своего отца, в лиге которая по рейтингам, по деньгам на 2 головы выше Испанской, если не включит режим Ибрагимовича, он не перейдёт, а так может по клубам колесить, и Реал не будет его последней остановкой!!!
P.S. Когда Холанд будет на рынке ПСЖ его перехватит, они не в одной команде не собрали Роналду и Месси, ибо пик одного прошёл, а вот ребят за которыми новая эпоха , могут реализовать, и во Франции собрать галактикос не хуже Реала
Гость
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