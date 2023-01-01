«Реал» определился с целями на предстоящие трансферные окна

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вчера, 22:14

Мадридский «Реал» сформировал список целей на ближайшие трансферные окна.

Как пишет испанская пресса, уже летом-2023 «сливочные» попытаются заполучить хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии .

Летом 2024 года «Реал» планирует подписать защитника «Баварии» . Мадридцы рассчитывают воспользоваться тем, что контракт канадца истекает в 2025 году, а потому его можно будет заполучить по приемлемой цене.

Также в межсезонье-2024 «Реал» изучит возможность приобретения из «Манчестер Сити». Именно в норвежце руководство «королевского клуба» видит замену Кариму Бензема.