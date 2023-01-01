«Реал» определился с целями на предстоящие трансферные окна

Мадридский «Реал» сформировал список целей на ближайшие трансферные окна.
Как пишет испанская пресса, уже летом-2023 «сливочные» попытаются заполучить хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема.
Летом 2024 года «Реал» планирует подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Мадридцы рассчитывают воспользоваться тем, что контракт канадца истекает в 2025 году, а потому его можно будет заполучить по приемлемой цене.
Также в межсезонье-2024 «Реал» изучит возможность приобретения Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Именно в норвежце руководство «королевского клуба» видит замену Кариму Бензема.
P.S. Когда Холанд будет на рынке ПСЖ его перехватит, они не в одной команде не собрали Роналду и Месси, ибо пик одного прошёл, а вот ребят за которыми новая эпоха , могут реализовать, и во Франции собрать галактикос не хуже Реала
P.S. Когда Холанд будет на рынке ПСЖ его перехватит, они не в одной команде не собрали Роналду и Месси, ибо пик одного прошёл, а вот ребят за которыми новая эпоха , могут реализовать, и во Франции собрать галактикос не хуже Реала
Модрич, Кроос, Бензема, и Асенсио станут свободными агентами, если я не ошибаюсь, и если все они решат покинуть состав (ну или Перес не захочет предложить им продления) то летом нужно будет перестраивать и центр поля и атаку. Камавинга, Тчуамени и Вальверде останутся в составе, но этого будет мало, и для обоймы будут нужны еще как минимум два игрока в центр поля, если уйдет Асенсио, то на правом фланге останется один Родриго, а ему тоже нужна подмена и конкурент, ну и нападающий, само собой, нужен.
Так что либо снова продлят годичные контракты с теми кто есть, либо будет большая закупка, т.к. одним Беллингемом не отделаешься.
Модрич, Кроос, Бензема, и Асенсио станут свободными агентами, если я не ошибаюсь, и если все они решат покинуть состав (ну или Перес не захочет предложить им продления) то летом нужно будет перестраивать и центр поля и атаку. Камавинга, Тчуамени и Вальверде останутся в составе, но этого будет мало, и для обоймы будут нужны еще как минимум два игрока в центр поля, если уйдет Асенсио, то на правом фланге останется один Родриго, а ему тоже нужна подмена и конкурент, ну и нападающий, само собой, нужен.
Так что либо снова продлят годичные контракты с теми кто есть, либо будет большая закупка, т.к. одним Беллингемом не отделаешься.