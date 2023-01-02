«Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду». «Аль-Наср» — о Роналду

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вчера, 18:21

«Аль-Наср» опубликовал анонс презентации нападающего в качестве футболиста команды.

Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду, когда величайший футболист мира впервые выйдет в футболке «Аль-Насра».

Мероприятие состоится на стадионе «Мрсул-парк» 3 января, оно начнется в 19:00 по московскому времени.