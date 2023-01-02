«Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду». «Аль-Наср» — о Роналду

«Аль-Наср» опубликовал анонс презентации нападающего Криштиану Роналду в качестве футболиста команды.
Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду, когда величайший футболист мира впервые выйдет в футболке «Аль-Насра».
Мероприятие состоится на стадионе «Мрсул-парк» 3 января, оно начнется в 19:00 по московскому времени.
Я надеюсь что это последний ЧМ в не футбольной стране.
Это тоже самое, что был футбол без зрителей.
Большинство так же не будет даже статистику чемпионата Аравии смотреть.
Только очередной скандал от португальской девчонки может взгляды Мира притянуть.
Там законы суровые: отрубают головы, руки, и даже отрезают языки.
Роналду стоит следить за словами, там люди не любят балаболов.
Я надеюсь что это последний ЧМ в не футбольной стране.
Это тоже самое, что был футбол без зрителей.
Большинство так же не будет даже статистику чемпионата Аравии смотреть.
Только очередной скандал от португальской девчонки может взгляды Мира притянуть.
Там законы суровые: отрубают головы, руки, и даже отрезают языки.
Роналду стоит следить за словами, там люди не любят балаболов.
А чего ждать от КР? разве что лишь очередного какого нибудь скандала, тем более власть дали полную, можно творить чё хочу. На фоне успехов Месси весь этот его цирк выглядит еще глупее.
А чего ждать от КР? разве что лишь очередного какого нибудь скандала, тем более власть дали полную, можно творить чё хочу. На фоне успехов Месси весь этот его цирк выглядит еще глупее.