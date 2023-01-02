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«Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду». «Аль-Наср» — о Роналду

вчера, 18:21

«Аль-Наср» опубликовал анонс презентации нападающего Криштиану Роналду в качестве футболиста команды.

Взгляд всего мира будет прикован к Эр-Рияду, когда величайший футболист мира впервые выйдет в футболке «Аль-Насра».

Мероприятие состоится на стадионе «Мрсул-парк» 3 января, оно начнется в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:44, ред.
..й вам, размечтались
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:31
Что-то не припоминаю чтобы, к клубам где пенсионеры зарабатывают бабло был прикован особый интерес. Без гугла и не вспомнишь название клуба Иньесты, Суареса, Фабрегаса и прочих других. Единственное в своё время были какие-то новости от Ибрагимовича, благодаря его голам-шедеврам в МЛС. Так уж сложилось, что если футболист уезжает в ноунейм клуб за бабками, о нем забывают, по сути это равноценно завершению карьеры.
А чего ждать от КР? разве что лишь очередного какого нибудь скандала, тем более власть дали полную, можно творить чё хочу. На фоне успехов Месси весь этот его цирк выглядит еще глупее.
ДСА
ДСА
вчера в 19:46
Всё захотят посмотреть как деньги футбол победят.
xajaks
xajaks
вчера в 19:17
Отвечу за себя.Когда вся эта шумиха уляжется,лично я и не вспомню как называется команда Рона.Такая цена этого чемпионата....
6k6twjvszvt7
6k6twjvszvt7
вчера в 18:53
Арабский футбол нужен только самим арабам.
3ton
3ton
вчера в 18:49, ред.
Меня от ЧМ в Катаре тошнит, только финал скрасил эту печаль.

Я надеюсь что это последний ЧМ в не футбольной стране.
Это тоже самое, что был футбол без зрителей.

Большинство так же не будет даже статистику чемпионата Аравии смотреть.
Только очередной скандал от португальской девчонки может взгляды Мира притянуть.

Там законы суровые: отрубают головы, руки, и даже отрезают языки.

Роналду стоит следить за словами, там люди не любят балаболов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:48
Насчет всего мира это преувеличение...
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:35
Ну только не нужно так обольщаться....:)))
8dxn73f9b66u
8dxn73f9b66u
вчера в 18:32
Слишком большая раскрутка, это уже не так актуально
Elliada
Elliada
вчера в 18:26
Величайший футболист мира? Почему тогда презентация на стадионе вместимостью 25 000 человек?
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