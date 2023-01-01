Стало известно, когда Роналду может впервые сыграть за «Аль-Наср»

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вчера, 19:36

Португалец может сыграть первый матч за свой новый клуб «Аль-Наср» уже в ближайший четверг.

Ожидается, что КриРо дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии 5 января в игре против команды «Аль-Тае».

В понедельник, 2 января, Роналду прибудет в Эр-Рияд, где базируется его клуб, и присоединится к партнерам по команде.