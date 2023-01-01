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Стало известно, когда Роналду может впервые сыграть за «Аль-Наср»

вчера, 19:36
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)-:-Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае05.01.2023 в 17:00 Не начался

Португалец Криштиану Роналду может сыграть первый матч за свой новый клуб «Аль-Наср» уже в ближайший четверг.

Ожидается, что КриРо дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии 5 января в игре против команды «Аль-Тае».

В понедельник, 2 января, Роналду прибудет в Эр-Рияд, где базируется его клуб, и присоединится к партнерам по команде.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:47
лично не знаком, но я вас тоже не вычеркну. достижение? важно для кого-то?
vinyardrip
vinyardrip ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:46
+- сатурн оренбург или кто там щас
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Если вы внимательно перечитаете мой первый комментарий, то убедитесь, что я не обобщал, а разграничил профессиональные качества Криштиану как футболиста, и негативные качества как человека. Так что вы своим комментарием только подтвердили моё мнение на этот счёт.
Спасибо за диалог, спокойной ночи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
ИМХО.
Я понял вас. Однако, по моему мнению, так обобщать нельзя. Есть профессия, а есть личность, которая её представляет.
Вратарь сборной Аргентины (Мартинес) лично у меня выбыл из когорты уважаемых Личностей, но уважаемым Игроком (кипером) он не перестаёт быть.
ABir
ABir
сегодня в 00:09
Теперь будет радовать болельщиков Саудовской Аравии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:51
То, что я написАл в своём комментарии в отношение португальца, - всего лишь мои ЛИЧНЫЕ ощущения, с которыми многие не согласятся, что вполне естественно - сколько людей, столько и мнений. Так как речь идёт только о игре, я и имел в виду лишь об уважении к футболистам, а не к людям вообще, о чём вы спрашиваете.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Просто интересен ваш взгляд на вещи...
То есть личные качества человека, вами в принципе не обозначенные, но ощущаемые каким то шестым чувством, способны вычеркнуть Роналду из когорты уважаемых игроков ?

Ну допустим вы правы в части личных его качеств, которые вам лично, мягко говоря, не импонируют. Допустим!
Тогда если уж на то пошло, то может всё-таки вычёркивать следует из когорты уважаемых Людей, а не игроков ?
Или для вас всё едино ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:18
То, что для меня Роналду "выпал в осадок", связано только с негативной аурой, которая окружает его не как футболиста, а как человека. Футболист он выдающийся, и даже самый закоренелый скептик согласится со мной, но лично для меня этого недостаточно, чтобы аплодировать ему в настоящее время. Вроде ничего плохого не делал и никого не предавал, но лично для меня достаточно пары его жестов или взглядов, чтобы вычеркнуть из когорты уважаемых игроков.
Знатог
Знатог
вчера в 23:08
Ну чё будет Кубок Азиатских Чемпионов? А если будет то будет считаться достижение как Кубок Европейских Чемпионов?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:01
Аль -Наср против Аль -Тае…всё равно какой-то Аль... выиграет или проиграет или ничья))))
Пирамида
Пирамида
вчера в 21:57
Каждая касание мяча сплошные апплодисменты и несколько десятки тысяч евро ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Это плохо ... что выпал из поля зрения. Ибра вон тоже у многих выпал на 1,5 года..., потом из Штатов вернулся в Милан. Как он вернулся ..., думаю все помнят.
А Криш - не Ибра: там разница в классе ощутимая. Поэтому..., поэтому.
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
Стало известно? Неужели! Событие года.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:59
Раз уж купили, то нужно нагружать по полной.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
Даже если Криштиану будет забивать по пять мячей за матч, - он полностью выпал из поля моего зрения.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:43
Будет изображать радость изо всех сил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31, ред.
Хорошо всё таки, что там выпадает мало дождей...😅
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Как бы он там не альна76ся.
drug01
drug01
вчера в 19:46
Будем ждать 5 января!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:46
Ну вот , есть возможность теперь познакомиться с чемпионатом Саудовской Аравии. Удачи тебе Рон !
Гость
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