Стало известно, когда Роналду может впервые сыграть за «Аль-Наср»

Португалец Криштиану Роналду может сыграть первый матч за свой новый клуб «Аль-Наср» уже в ближайший четверг.
Ожидается, что КриРо дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии 5 января в игре против команды «Аль-Тае».
В понедельник, 2 января, Роналду прибудет в Эр-Рияд, где базируется его клуб, и присоединится к партнерам по команде.
То есть личные качества человека, вами в принципе не обозначенные, но ощущаемые каким то шестым чувством, способны вычеркнуть Роналду из когорты уважаемых игроков ?
Ну допустим вы правы в части личных его качеств, которые вам лично, мягко говоря, не импонируют. Допустим!
Тогда если уж на то пошло, то может всё-таки вычёркивать следует из когорты уважаемых Людей, а не игроков ?
Или для вас всё едино ?
То есть личные качества человека, вами в принципе не обозначенные, но ощущаемые каким то шестым чувством, способны вычеркнуть Роналду из когорты уважаемых игроков ?
Ну допустим вы правы в части личных его качеств, которые вам лично, мягко говоря, не импонируют. Допустим!
Тогда если уж на то пошло, то может всё-таки вычёркивать следует из когорты уважаемых Людей, а не игроков ?
Или для вас всё едино ?
Я понял вас. Однако, по моему мнению, так обобщать нельзя. Есть профессия, а есть личность, которая её представляет.
Вратарь сборной Аргентины (Мартинес) лично у меня выбыл из когорты уважаемых Личностей, но уважаемым Игроком (кипером) он не перестаёт быть.
Я понял вас. Однако, по моему мнению, так обобщать нельзя. Есть профессия, а есть личность, которая её представляет.
Вратарь сборной Аргентины (Мартинес) лично у меня выбыл из когорты уважаемых Личностей, но уважаемым Игроком (кипером) он не перестаёт быть.