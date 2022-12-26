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Мбаппе и Неймар могут сыграть со «Страсбуром». Месси ещё в Аргентине

вчера, 23:07
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе могут сыграть со «Страсбуром».

Как сообщает RMC Sport, футболистам, которые прошли полное медицинское обследование после возвращения из Катара, должно быть предоставлено игровое время в предстоящей игре. Мбаппе начал тренировки с командой в прошлую среду, Неймар приступил к занятиям в четверг. Окончательное решение о включении игроков в состав будет принято во вторник.

Пока неизвестно, когда к тренировкам с ПСЖ приступит Лионель Месси, который находится на отдыхе в Аргентине.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:02
А оно нужно Неймару?Так по полю пошагать не напрягаясь.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:13
Разве Неймара ещё не продали по требованию Мбаппе? 🤣😂🤣
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:37
А Месси будет отдыхать на яхте.
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