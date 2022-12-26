Мбаппе и Неймар могут сыграть со «Страсбуром». Месси ещё в Аргентине

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вчера, 23:07

Нападающие ПСЖ и могут сыграть со «Страсбуром».

Как сообщает RMC Sport, футболистам, которые прошли полное медицинское обследование после возвращения из Катара, должно быть предоставлено игровое время в предстоящей игре. Мбаппе начал тренировки с командой в прошлую среду, Неймар приступил к занятиям в четверг. Окончательное решение о включении игроков в состав будет принято во вторник.