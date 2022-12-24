Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что намерен обратиться в суд на СМИ, которые обвиняли его в симпатиях к фашизму.
Позор СМИ, которые пишут, что я демонстрировал фашистские жесты. Я уже подготовил иски в суд. Им нет прощения! Я представляю свою страну. Я — патриот. Я никогда не призываю к насилию и ненависти.
Напомним, что во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб Ловрен и Марцело Брозович выкрикивали фашистские лозунги. Позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме, а Ловрен был обвинён в демонстрации нацистских жестов.
Покажите ему перед судом "Обыкновенный фашизм" и Ко: Миллер, Дюков, Медведев, Митрофанов и др рассказали ему о блокадном Ленинграде. Зенит из этого города, чей клуб представлял хорват.
Покажите ему перед судом "Обыкновенный фашизм" и Ко: Миллер, Дюков, Медведев, Митрофанов и др рассказали ему о блокадном Ленинграде. Зенит из этого города, чей клуб представлял хорват.