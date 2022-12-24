Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2022

Ловрен: «Я подам иск в суд на СМИ за обвинения меня в симпатиях к фашизму»

сегодня, 18:55

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что намерен обратиться в суд на СМИ, которые обвиняли его в симпатиях к фашизму.

Позор СМИ, которые пишут, что я демонстрировал фашистские жесты. Я уже подготовил иски в суд. Им нет прощения! Я представляю свою страну. Я — патриот. Я никогда не призываю к насилию и ненависти.

Напомним, что во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб Ловрен и Марцело Брозович выкрикивали фашистские лозунги. Позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме, а Ловрен был обвинён в демонстрации нацистских жестов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Турецкий повар оказался в центре скандала после финала ЧМ-2022. Инфантино не умеет выбирать друзей
Сегодня, 17:58Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
Милнер рассказал, как его хотели похитить во время чемпионата мира-2014
Сегодня, 17:19
Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции
Вчера, 13:18
В Федерации футбола Франции осудили поведение Эмилиано Мартинеса
Вчера, 09:54
В Хорватии Ловрена и Брозовича обвинили в симпатиях к фашизму
Вчера, 08:27
СлухиТренер сборной Польши был уволен после «доноса» Левандовского
22 декабря
Сортировать
Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:00
    Shupshup
    Shupshup ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    Если есть видео, то это уже не частная вечеринка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 19:36
    Надеюсь за эту выходку у Зенита отберут кубок лиги Европы
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:19
    Типа "пионерочкой была, комсомолочкой останусь").
    Покажите ему перед судом "Обыкновенный фашизм" и Ко: Миллер, Дюков, Медведев, Митрофанов и др рассказали ему о блокадном Ленинграде. Зенит из этого города, чей клуб представлял хорват.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 19:08
    Во-первых, Ловрен может и прав, во-вторых на словах «во время частной вечеринки» можно закрывать эту историю. То что было на ЧАСТНОЙ вечеринке - было на ЧАСТНОЙ вечеринке, и никого это не должно волновать!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 19:07
    Ловрен борзович...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:58
    Так и нужно сделать, если чувствуешь свою правоту...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     