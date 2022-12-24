Ловрен: «Я подам иск в суд на СМИ за обвинения меня в симпатиях к фашизму»

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сегодня, 18:55

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии заявил, что намерен обратиться в суд на СМИ , которые обвиняли его в симпатиях к фашизму.

Позор СМИ , которые пишут, что я демонстрировал фашистские жесты. Я уже подготовил иски в суд. Им нет прощения! Я представляю свою страну. Я — патриот. Я никогда не призываю к насилию и ненависти.

Напомним, что во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб Ловрен и Марцело Брозович выкрикивали фашистские лозунги. Позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме, а Ловрен был обвинён в демонстрации нацистских жестов.