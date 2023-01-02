Это’О выгнал 21 футболиста из сборной Камеруна. Наказал за то, в чём обвиняли самого Самуэля

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вчера, 22:50

В Африке начали бороться с обманщиками.

Россияне понимают эту проблему

Кто играл в футбол или следил за матчами своего ребенка, точно сталкивался с «переписанными». На соревнованиях академий для детей раньше бегали взрослые мужики. А в сборных университетов бородатые «студенты», чтобы выиграть региональный турнир и поехать на соревнование за рубеж. В клубных академиях тоже хватало обманщиков, отсюда слухи о «переписанных» бывших звездах РПЛ .

Теперь же фотографии младенцев попадают в социальные сети, виден месяц и год рождения. Но цифровому миру не так много лет. Особенно в Африке, где мошенничество с возрастом футболистов давно стало эпидемией. Кого только не обвиняли, например, Думбия и Это’О. Ивуариец провалил тесты в «Ньюкасле» — исследование показало, что Сейду на двадцать лет старше, чем по паспорту.

В составе «сорок» Думбия не задержался, хотя клубы старались игнорировать подобные скандалы. Из бывших игроков ЦСКА обвиняли не только Сейду, по всему миру хватало примеров. Например, бывшая подруга Это’О заявила, что форвард на четыре года старше, чем по документам. Теперь Самуэль стал президентом Камерунской федерации футбола и столкнулся с масштабным обманом.

Пришлось выгнать 21 футболиста

Протестировали всех игроков из обоймы сборной Камеруна U-17. В результате проверки возраста по состоянию костей 21 игрок провалил тест, их сразу исключили из состава, ведь впереди отбор на новый КАН для молодежи. Прошлым летом Это’О проверил 44 камерунских футболистов из местной лиги, поскольку всех их подозревали в фальсификации возраста. И вот тут пнем ФИФА .

Блаттер, а потом Инфантино закрывали глаза на масштабную проблему. Позволяли агентам африканцев зарабатывать десятки миллионов евро. За юного платят больше, чем за взрослого игрока. Но раз президентам нужны были голоса африканцев – молчали о том, что все и так знали. Дошло до абсурда. Мбемба, который в «Марселе» играет с Жиго, собрал четыре даты рождения.

Парень из ДР Конго родился 8 августа, но в каком году? Или в 1988-м, или в 1990-м, или в 1991-м, или в 1994-м. Когда Мбемба перешел из «Андерлехта» в «Ньюкасл» за 12 млн евро, то тогда анализы показали, что его возраст такой, как в паспорте. Но врачи, похоже, ошиблись, ведь потом нашли школьных друзей – оказалось, что игрок старше. С ним испугались связываться гранды.

Чемпионом Италии в «Милане» Мбемба не стал. Шансель успешно играл за «Порту», но может быть заметно старше 28 лет. По закону за подлог документов должно быть наказание в виде дисквалификации. Но раньше футбольные чиновники отмахивались от таких скандалов, не было инструмента определения возраста, кроме детективной работы с документами в Африке.

Наука успешно мешает мошенникам

Слабо верится, что Думбия 55 лет, играл до 2021 года. Возможно, врач, который оценил рентген его левого запястья – возраст определяют по костям, грубо ошибся. Но не стоит забывать, что наука не стоит на месте. В 2009 году провели первые эксперименты с определением возраста человека современным методом. Запрос был из спорта, отсеивали наглых жуликов.

Тогда исследователи говорили, что точность недостаточная. Но теперь призвали на помощь искусственный интеллект. Программно проверяют и перепроверяют тысячи снимков. Машина отличает не только двадцатилетние кости от двадцатипятилетних собратьев, но называет возраст годовалого ребенка до месяца. Также изучают снимки людей с проблемами гормона роста.

Натаскали искусственный интеллект, увеличили точность в 12 раз. Думбия может быть старше всего на пять лет, а не на двадцать? Вероятно, врач ошибся, а теперь выводы специалистов проверяются, ведь нельзя оклеветать невиновного игрока. Но и обманщиков нужно поймать. Погрешность теста для взрослых костей приближается к полугоду, достаточно для спортивных проверок.

Инфантино замалчивает эту проблему

Инфантино до выборов – пройдут 16 марта в Руанде, не станет поднимать вопрос о масштабах катастрофы в Африке с «переписанными». Но если будет инициатива от Это’О, Дрогба, Веа и других легенд, то шапито прикроют. Смысл аферы один – нажива для футбольных агентов. Для клубов юный камерунец, если талантливый, будет таким желанным новичком, как и постарше.

Зато юношеские сборные «переписанных» больше не смогут унижать соперников и доминировать. И клубы перестанут переплачивать за «молодость», нарисованную в поддельных документах. Скандалист Это’О начал правильную борьбу. Несолидно в мире, где есть научные методы определения возраста, обманывать остальных. Такая практика ломает судьбы честных подростков.

Восемнадцатилетний защитник в команде четырнадцатилетних игроков может закончить карьеру хрупкому ребенку одним подкатом. Неслучайно детей разделяют по сборным по возрастам. Разница в силе большая, и немного акселератов, как Лукаку – Ромелу родился в Европе, вряд ли его документы поддельные. Чаще видим старые лица африканцев, которым якобы 22 года.

Хотя забавно, что борьбу возглавляет человек, который сам далек от высоких вкусов. Это’О без иронии ждал в финале ЧМ камерунцев и марокканцев. В Катаре избил алжирского блогера после вопроса о подкупе арбитров в матче Алжира и Камеруна. Надеемся, Самуэль не пытается одним скандалом перекрыть другие, ведь за год нажил врагов в Камеруне.

А сама проблема важная. Семилетний ребенок пошел в школу, завел друзей, а затем снова отправляется в детский сад, ведь его футбольный тренер сговаривается с родителями и покупает липовые документы. Всё, парню снова четыре года, ждет поход в первый класс. С детства сотни талантливых атлетов среди мошенников, ломают детям психику и судьбы в большинстве случаев.

Двухлетний ребенок, когда его «омолодили» на пять лет – записали минус три года, повлиять на ситуацию не может. Педагоги, скауты, агенты и родители оправдываются нищетой? Много бедных в Африке, но далеко не все из них мошенники. И сама практика глупая, почти все «переписанные» не становятся профессионалами, зато всю жизнь живут по поддельным документам.