Мбаппе снова шантажирует ПСЖ уходом. Требует увольнения тренера ради Зидана и подписания Кейна

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вчера, 18:15

И просит продать Неймара.

Килиану Мбаппе нелегко дается статус главного таланта Франции. Он тащит национальную команду в финале, но «синие» все равно проигрывают по пенальти. Получает возможность влиять на трансферную политику «Пари Сен-Жермен», но этим разрушает хрупкое единство, которого долго не было в команде. И не может решить, что для него лучше – остаться или уйти в более конкурентный чемпионат.

Незадолго до нового года опять появляются инсайды, что француз задумывается об уходе из парижского клуба – и ставит условия руководству.

Не хочет играть с Неймаром

Конфликт интересов с бразильцем предопределил характер трансфера Неймара в ПСЖ – вингер хотел выйти из тени Месси и стать в новой команде главной звездой. Несмотря на то, что денег на его подписание было потрачено больше, чем на отступные за Мбаппе, Килиан не оставлял ему шансов на борьбу за лидерство на длинной дистанции. Все же речь идет о французском клубе и французском игроке.

Потерять Мбаппе для парижан было бы гораздо больнее, поэтому его статус в команде вырос – иначе форварда не получилось бы сохранить в борьбе с «Реалом» минувшим летом. Уже тогда было понятно, что Ней снова уходит в тень. После того как новый главный тренер Кристоф Гальтье доверил Килиану роль основного пенальтиста, конфликт между игроками продолжился. При этом бразилец пытался абстрагироваться от того, что мешало бы показывать ему свой лучший футбол – даже свои взаимоотношения они с Килианом решили не переносить на команду.

И ведь это было взрослым решением – зачем ломать то, что работает? Правда, после окончания ЧМ -2022, Мбаппе снова сомневается насчет принятого решения – не лучше ли было уйти из ПСЖ вместо продления контракта? Француз решил воспользоваться привилегиями, которые он получил после подписания нового соглашения – потребовал от боссов французского гранда продать бразильца. И этим условия нападающего не ограничиваются.

Продвигает трансфер Кейна

Даже при том, что бороться парижанам за подписание англичанина придется с «Баварией». Не совсем понятно, зачем французам очередная звезда атаки – пусть даже при условии ухода Неймара. Да, команда при Гальтье часто использует схему с двумя нападающими, но тот же Лионель Месси вполне может играть второго форварда, а на скамейке есть молодой Экитике – его пора бы подводить к основе.

Для Харри перспективнее выглядит выбор немецкого гранда – там как раз не хватает элитного центрфорварда после ухода Роберта Левандовского. Голы распределяются между Мусиалой, Гнабри, Мане и остальными. Есть Чупо-Мотинг, но он подходит скорее для того, чтобы основному форварду не было так спокойно за свой статус.

Однако с приобретением Кейна связаны и свои риски – он точно не подходит для того, чтобы разрушить статус неудачников, который закрепился за современным ПСЖ . Харри не выдерживает накала решающих матчей – это показал четвертьфинал ЧМ -2022 против Франции. Англичане могли снять с себя аналогичное проклятие и во второй раз подряд дойти до полуфинала. Тем более поединок с действующим победителем мундиаля отлично подходил для этой цели. При счете 1:2 Кейну позволили пробить пенальти незадолго до конца второго тайма – и он не забил.

На клубном уровне форвард годами впитывал ДНК «Тоттенхэма», который не может дождаться трофея – и тоже проигрывает свои финалы ( ЛЧ 2018/19).

Не оставил надежд на приход Зидана

Хотя изначально казалось, что в переговорах с тренером уже поставлена точка. Переговоры с самого начала шли очень тяжело – Зинедин мечтал работать со сборной Франции. Но ради своей звезды парижане согласились даже на то, чтобы Зидан совмещал работу в клубе и национальной команде.

Несмотря на это, специалист выбрал сборную. Сообщалось, что после ЧМ -2022 он сменит Дидье Дешама (сейчас такой сценарий уже под вопросом – чемпион мира может остаться). А французский гранд выбрал другой путь – подписал Кристофа Гальтье. С кандидатурой последнего был связан внушительный риск – у большого скопления звезд в одном клубе ему было бы сложно отвоевать авторитет.

Однако выбранный вектор стал приносить плоды. Тандем Гальтье и спортдиректора Луиша Кампуша привил скандальной команде единство и прагматизм – до сих пор не было ни одного поражения. Удалось избавиться от деления на лагеря в раздевалке. Выбранная линия развития позволяет надеяться, что ПСЖ наконец повзрослеет и добьется успеха в еврокубках. Но требование Килиана по назначению Зидана может свести на ноль весь прогресс.

Пора определяться с будущим

Метания Мбаппе не принесут пользы ни команде, ни самому игроку. Уход в сильный чемпионат откроет новое пространство для развития, позволит проверить временем уже приобретенные навыки. Продолжение карьеры в ПСЖ при определенных обстоятельствах подарит клубу победу в ЛЧ – а в Килиане станут видеть спасителя, лицо французского футбола.

Казалось, что выбор уже сделан, когда нападающий продлил контракт с парижанами и отказался переходить в «Реал». А сейчас выяснилось, что уход молодого таланта снова возможен. Вряд ли постоянные качели положительно сказываются на микроклимате в команде, тем более выдвинутые условия могут дать новый виток конфликту с Неймаром. Порочный круг из провалов на международном уровне запустится по новой.