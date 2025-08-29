 
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26

сегодня, 00:51

Завершился отборочный этап Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

В результате были определены все участники групповой стадии турнира. В соответствии с таблицей коэффициентов, корзины для жеребьевки общего этапа будут организованы следующим образом:

Корзина 1: «Фиорентина» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Слован» (Словакия), «Рапид» (Австрия), «Легия» (Польша)

Корзина 2: «Спарта» Прага (Чехия), «Динамо» Киев (Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» Познань (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Шемрок Роверс» (Ирландия)

Корзина 3: «Омония» (Кипр), «Майнц» (Германия), «Страсбур» (Франция), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Риека» (Хорватия)

Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн» (Гибралтар), «КуПС» (Финляндия), АЕК Афины (Греция), «Абердин» (Шотландия), «Дрита» (Косово)

Корзина 5: «Брейдаблик» (Исландия), «Сигма» (Чехия), «Самсунспор» (Турция), «Ракув» (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), «Шкендия» (Северная Македония)

Корзина 6: «Хеккен» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя Крайова» (Румыния), «Хэмран Спартанс» (Мальта), «Ноа» (Армения), «Шелбурн» (Ирландия)

Жеребьёвка общего этапа ЛК пройдет в пятницу, 29 августа, в Монако. Она начнётся в 14:00 по московскому времени.

Источник: soccer.ru
AKH
AKH
сегодня в 08:57
Непонятно почему 6 корзин. Выходит каждая команда должна будет сыграть с 1.333333333 командами из каждой корзины😀.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:13
Думаю, что есть темные лошадки которые могут блеснуть....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:39
И пускай каждому клубу , перечисленных выше повезёт с жеребьёвкой...)))
