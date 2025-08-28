Полузащитник «Спартака» Пруцев перешёл в «Локомотив»

1756376031

вчера, 13:13

Полузащитник «Спартака» продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2028 года, но текущий сезон проведёт в «Локомотиве».

Как сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников», 25-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год. По данным инсайдеров, аренда будет бесплатной.

В минувшем сезоне Пруцев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.