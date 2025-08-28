 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Полузащитник «Спартака» Пруцев перешёл в «Локомотив»

вчера, 13:13

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2028 года, но текущий сезон проведёт в «Локомотиве».

Как сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников», 25-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год. По данным инсайдеров, аренда будет бесплатной.

В минувшем сезоне Пруцев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Зенит» отпустил Ренана в «Васку да Гама»
25 августа
Слухи«Зенит» и «Васку да Гама» согласовали аренду Ренана с правом выкупа
21 августа
Официально«Сочи» отдал хавбека в аренду в «Ротор»
20 августа
ОфициальноВратарь «Акрона» продолжит карьеру в Первой лиге
15 августа
Официально«Сочи» отдал Пасевича в аренду в словенский клуб
12 августа
ОфициальноХавбек «Сочи» проведёт сезон в клубе Первой лиги
09 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:19
Возраст Зобнина и возраст Пруцева. Один уже отыграл, а другой можно сказать ещё не начинал.
derrik2000
derrik2000 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 20:01
В Локо что, дураки в руководстве сидят, чтобы Зобнина себе брать?
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:59
Думаю, что в договоре аренды имеется пункт о приоритетном его приобретении паровозами.
НЕобязательном приобретении.
Если Пруцев ТАМ полностью раскроется, конечно.
А если будет "**и пинать" и там, то, спрашивается, зачем его опять в Спартак?
Прямо в конце сезона, ДО его завершения, проводить активную работу по сдаче его в аренду ещё кому-нибудь.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:54, ред.
Хороший игрок, плохой игрок - не могу сказать.
По моему мнению, всё зависит от "задумок" главного тренера.
Вон, Ваня Сергеев, например.
В КС - свободный художник, голеадор и кумир, а в Зените и Динамо - полное ...
А если брать примеры из СССР, то самый яркий пример - Фёдор Черенков.
В сборной Лобановского ему места не было от слова "совсем", а, вот, у Бескова в сборной он заставил о себе говорить весь мир.
Даже сборной Бразилии в Рио де Жанейро испортил праздник - юбилей стадиона Маракана, когда он и Сергей Андреев забили "кудесникам мяча" по голешнику.
А уж в диспетчерских функциях в "бесковской" сборной был, по-моему, равен легендарному Мишелю Платини в сборной Франции.
Даже ещё лучше.
Только Федя НЕ хранцуз, потому и не так знаменит в мире.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:36, ред.
Щас в нормальной атмосфере как раскроется, потом вернётся и снова деграднёт уже с новым наёмным физруком
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 17:55
Лучше бы Зобнина в ЛОКО отправили.
r6kdh4a47hrd
r6kdh4a47hrd
вчера в 15:04
Пусть хоть в Локомотиве Пруцев чего-то достигнет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:50
Хоть поиграет у Мыхал Мыхалыча....Удачи Данилу....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:47
Приход Пруцева в Локо, тем более в аренду не означает гарантированное место в основе. Тот же Самошников, перешедший в Спартак, не был основным игроком, а часто появлялся только лишь на замену. Так, что Даниле придётся хорошо потрудиться, что бы доказать свою состоятельность.
Но в отличии от Спартака, в Локо у него будет шанс, которого у него не было ввиду того, что тренеры Сппртака были иностранцы и предпочитали ставить за дорого купленных легионеров, даже тогда когда те были никакие.
В Локо же тренер россиянин и костяк клуба состоит из российских игроков.
Данила уже наверное забыл как в раздевалке звучит русская речь.
Думаю Пруцев будет рад оказаться среди своих.
lotsman
lotsman
вчера в 13:33
Россиян в Локомотив, а в свой состав латинцев. Вот так же и в нашем Зените. Россиян на скамейку, а латинцев на поле. Локомотив сменил направление на россиян и у них отлично получается. Руководство железнодорожников запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца летнего окна и клуб ориентируется на российских игроков. Лично мне нравится такая ориентация.
NbKA555
NbKA555
вчера в 13:20
Поздравляю с продлением контракта.Надеюсь что в Локо сможет практику получить,будет стараться!Игрок добротный.Трудолюбивый и цепкий.Если впишится в схему,будет полезен.Нужно форму набрать только.Успехов и ждем обратно с новым импульсом!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 