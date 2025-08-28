Полузащитник «Спартака» Пруцев перешёл в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев продлил контракт с «красно-белыми» до лета 2028 года, но текущий сезон проведёт в «Локомотиве».
Как сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников», 25-летний футболист подписал арендное соглашение сроком на 1 год. По данным инсайдеров, аренда будет бесплатной.
В минувшем сезоне Пруцев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Но в отличии от Спартака, в Локо у него будет шанс, которого у него не было ввиду того, что тренеры Сппртака были иностранцы и предпочитали ставить за дорого купленных легионеров, даже тогда когда те были никакие.
В Локо же тренер россиянин и костяк клуба состоит из российских игроков.
Данила уже наверное забыл как в раздевалке звучит русская речь.
Думаю Пруцев будет рад оказаться среди своих.
