Стало известно, какого центрального защитника мечтает подписать «Барселона»

Capral
Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 08:32
Приветствую, Дмитрий!!!
Вероятно, Вы правы. Но всегда, когда речь заходит о ЦЗ для Барселоны, я всегда, с трудом себе представляю эту схему...))) Ведь понятие оборона, в игре нынешней Барселоны не существует...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:06
Добрый день, Виктор! Этого трансфера, скорее всего, не будет. У Барселоны ведь имеются проблемы с трансферами, к тому же Бастони стоит более 80 млн евро по данным transfermarkt.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:41
Неужели еще сохранились хорошие защитники итальянцы?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:36
А говорят, что Барса мечтает зарегистрировать своих игроков)))наверно, то есть злые языки
Capral
Capral
вчера в 23:53
Что что- укрепить центр обороны? А конФЛИКт знает, что это такое? У него же всё в одном флаконе... А может, он, наконец-то прозрел и решил играть в нормальный классический футбол, после своих недоразвитых офсайдных ловушек? Любопытно. Вот только слабо верится, что даже классный защитник сможет играть надежно в ненадежной схеме... С трудом представляю себе Флика в классическом футболе. Помнится, из сборной его погнали, как раз, из-за того, что он безграмотно формировал линию обороны...
Гость
