Стало известно, какого центрального защитника мечтает подписать «Барселона»

«Барселона» намерен укрепить центр обороны.
Как сообщается, каталонский клуб следит за Алессандро Бастони из «Интера». Итальянец является тем центральным защитником, которого мечтают подписать «сине-гранатовые».
Вероятно, Вы правы. Но всегда, когда речь заходит о ЦЗ для Барселоны, я всегда, с трудом себе представляю эту схему...))) Ведь понятие оборона, в игре нынешней Барселоны не существует...
