«Кайрат» установит уникальный рекорд в Лиге чемпионов

1756406913

вчера, 21:48

«Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет на выезде против «Интера», «Арсенала», «Спортинга» и «Копенгагена».

Расстояние от Алматы до Лиссабона превышает 6900 километров, что сделает это путешествие рекордным.

Футзальные команды «Кайрат» и «Спортинг» уже не раз встречались как в Казахстане, так и в Португалии.