«Кайрат» установит уникальный рекорд в Лиге чемпионов

«Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет на выезде против «Интера», «Арсенала», «Спортинга» и «Копенгагена».
Расстояние от Алматы до Лиссабона превышает 6900 километров, что сделает это путешествие рекордным.
Футзальные команды «Кайрат» и «Спортинг» уже не раз встречались как в Казахстане, так и в Португалии.
Их поездки в 2015, 2017 и 2019 годах стали рекордными в истории турниров, проводимых под эгидой УЕФА.
Одинаково в полглобуса...в обе стороны
До Лиссабона..))
