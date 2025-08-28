 
«Кайрат» установит уникальный рекорд в Лиге чемпионов

вчера, 21:48

«Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет на выезде против «Интера», «Арсенала», «Спортинга» и «Копенгагена».

Расстояние от Алматы до Лиссабона превышает 6900 километров, что сделает это путешествие рекордным.

Футзальные команды «Кайрат» и «Спортинг» уже не раз встречались как в Казахстане, так и в Португалии.

Их поездки в 2015, 2017 и 2019 годах стали рекордными в истории турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

Кайрат  Спортинг
Источник: tass.ru
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:24, ред.
Вот когда сожалеешь что СКА(Хабаровск) не в еврокубках....

Одинаково в полглобуса...в обе стороны
До Лиссабона..))
Sporting
Sporting ответ 5wd5pukdbv54 (раскрыть)
вчера в 21:56
Не только соперники ну и болельщики думаю тоже!
5wd5pukdbv54
5wd5pukdbv54
вчера в 21:54
Наверно соперники не очень рады таким перелётам
Гость
