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Ибрагимович посетил финал ЧМ вместо похорон своего друга Синиши Михайловича

сегодня, 09:23

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвергся критике за то, что не присутствовал на похоронах своего хорошего друга и бывшего тренера «Болоньи» Синиши Михайловича, который умер от лейкемии.

Вместо похорон шведский форвард отправился смотреть финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Пользователи в соцсетях раскритиковали Златана за такое решение. «Предатель», «знаешь ли ты, что твой друг Синиша мертв?», «как Ибрагимович отнесся к человеку, который его любил», «Ибрагимович показал свое истинное лицо». Такие комментарии оставляли пользователи.

Дружба Михайловича и Златана началась ещё с сезона 2005/06, когда Ибрагимович, выступая за «Ювентус», ударил Синишу, который выступал за «Интер», головой во время матча. Об этом ранее рассказывал сам серб.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:41
В том матче действительно был бешеный настрой на игру футболистов обеих команд который проявился с самого начала матча между Ювентусом и Интером. Уже на 12-й минуте встречи Ибрагимович откровенно-умышленно (не по-футбольному) головой ударил Михайловича. Может, у них и были на тот момент старые счеты? Но впоследствии они стали друзьями, несколько лет тому назад Михайлович давая интервью подчёркивал что - "Когда я выступал за "Интер", а он — за "Ювентус", мы дрались на поле. Но затем он перешел в "Интер" и мы стали друзьями, ведь у нас балканские корни. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Но наша дружба останется. Надеюсь, он не забудет обо мне", — цитировал Михайловича Football Italia. И вот новое испытания для друзей в котором можно сказать и так "Друг познаётся в беде". У Златана Ибрагимовича был выбор и он его сделал, но к сожалению в этот раз удар не головой, а удар намного сильнее на который нельзя ответить ушедшему другу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:54
Нельзя за это осуждать человека, я бы понял если бы они были близкими людьми
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:41
Да уж, не очень красиво поступил Ибрагимович...
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