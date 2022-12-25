Ибрагимович посетил финал ЧМ вместо похорон своего друга Синиши Михайловича

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сегодня, 09:23

Нападающий «Милана» подвергся критике за то, что не присутствовал на похоронах своего хорошего друга и бывшего тренера «Болоньи» , который умер от лейкемии.

Вместо похорон шведский форвард отправился смотреть финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Пользователи в соцсетях раскритиковали Златана за такое решение. «Предатель», «знаешь ли ты, что твой друг Синиша мертв?», «как Ибрагимович отнесся к человеку, который его любил», «Ибрагимович показал свое истинное лицо». Такие комментарии оставляли пользователи.

Дружба Михайловича и Златана началась ещё с сезона 2005/06, когда Ибрагимович, выступая за «Ювентус», ударил Синишу, который выступал за «Интер», головой во время матча. Об этом ранее рассказывал сам серб.