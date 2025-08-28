ПАОК одержал разгромную победу над «Риекой» в отборе ЛЕ. Чалов забил гол

1756408769

вчера, 22:19

ПАОК разгромил «Риеку» в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы (5:0, 5:1 по сумме двух встреч).

Суалихо Мейте на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Иоаннис Константелиас на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Федор Чалов на 56-й минуте увеличил счёт. Защитник «Риеки» Анте Майсторович получил красную карточку на 71-й минуте. Гиоргос Якумакис на 77-й забил четвёртый мяч в этой встрече. Ещё одним голом отличился Димитриос Пелкас на 89-й.

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы-2025/26 состоится 29 августа.