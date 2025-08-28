 
Агент вратаря «Штурма» Худякова отреагировал на интерес со стороны «Челси»

вчера, 23:08

Владимир Кузьмичёв, агент вратаря «Штурма» Даниила Худякова, прокомментировал слухи о том, что «Челси» рассматривает его клиента на роль третьего голкипера.

Думаю, информация про интерес Худякова в «Челси» — вброс. Ни у клуба, ни у нас, ни у Дани такой информации нет. Даже если предположить, что эта информация соответствует действительности, мы подождем, пока Худякова начнут приглашать первым номером. Переходить с осознанием того, что ты присядешь на лавочку, — не то, что нужно молодому игроку, несмотря на статусность клуба.

