 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Европы 2025/2026

Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26

сегодня, 00:08

Завершился отборочный этап Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26.

В результате были определены все участники групповой стадии турнира. В соответствии с таблицей коэффициентов, корзины для жеребьевки общего этапа будут организованы следующим образом:

Корзина 1: «Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия)

Корзина 2: «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

Корзина 3: «Янг Бойз» (Швейцария), «Базель» (Швейцария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Фрайбург» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Ноттингем Форест» (Англия), «Штурм» (Австрия), ФКСБ (Румыния), «Ницца» (Франция)

Корзина 4: «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Утрехт» (Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Бранн» (Норвегия)

Жеребьёвка общего этапа ЛЕ пройдет в пятницу, 29 августа, в Монако. Она начнётся в 14:00 по московскому времени.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт bbc.com
Клуб из Мальты впервые сыграет в основном этапе еврокубков
Вчера, 22:50
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 00:11
Вратарь «Кальмара» сыграл во всех 10 дивизионах шведского футбола
27 августа
Тренер «Кайрата» объяснил, как мотивировал команду перед игрой с «Селтиком»
27 августа
На чемпионате мира 2026 года в США ожидают лидеров 48 стран
27 августа
Слот пропустил гол Экитике, не успев выйти из подтрибунного помещения
26 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 13:29
Да я согласен что вместо всяких Пафосов и Кайратов в ЛЧ лучше бы эти клубы играли, было бы ровнее, но всё равно разрыв между уровнями турниров стал колоссальный вообще, в старом формате он казался меньше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:24
Не понял, 4 корзины, к старому формату вернулись, штоле? 6 матчей?...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 07:11, ред.
Да ещё и НФ.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 07:10
Рома Гаспа, Бетис Пелегрино, АВ Эмери, Штутгарт Хёнесса.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:40
Тут корзины в отличии от Лиги чемпионов плюс-минус одинаковые кажутся, но самое главная проблема Лиги Европы теперь это отсутствие вливания клубов из ЛЧ по ходу турнира, отсюда и такой низкий уровень финалистов и вообще участников плей-офф. Кто тут реально как клуб вызывает интерес? Да никто.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:48
Ну что же, посмотрим, как их отжеребят...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:30
Теперь самое главное и интересное, это жеребьёвка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 