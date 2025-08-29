Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26

1756415280

сегодня, 00:08

Завершился отборочный этап Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26.

В результате были определены все участники групповой стадии турнира. В соответствии с таблицей коэффициентов, корзины для жеребьевки общего этапа будут организованы следующим образом:

Корзина 1: «Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия)

Корзина 2: «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

Корзина 3: «Янг Бойз» (Швейцария), «Базель» (Швейцария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Фрайбург» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Ноттингем Форест» (Англия), «Штурм» (Австрия), ФКСБ (Румыния), «Ницца» (Франция)

Корзина 4: «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Утрехт» (Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Бранн» (Норвегия)