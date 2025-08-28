Агент Баринова отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Интерес ЦСКА к Баринову? Это сплетни.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать Баринова до закрытия летнего трансферного окна.
Понятно, что ЦСКА хочет получить Баринова, но Дмитрий не будет опускаться до такого перехода.
ЦСКА обидится, что их послали и купит пару второсортных гастробайтеров, ко орые успдят на лавку молодых коняшек.
