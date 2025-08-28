 
Soccer.ru
Агент Баринова отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

вчера, 22:25

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

Интерес ЦСКА к Баринову? Это сплетни.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать Баринова до закрытия летнего трансферного окна.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:13
Ни когда мне игра этого грубого в кость играющего футболиста не нравилась. Я думаю что в цска то нормальные люди и строят сейчас хорошую команду в борьбе за медали. И баринев то ни как в нее невписывается...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:48
Кому он нужен из первой 5, в Пари или Оренбург, еще куда не идет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:15
Баринов на хотелки ЦСКА положил с большой колокольни.
Понятно, что ЦСКА хочет получить Баринова, но Дмитрий не будет опускаться до такого перехода.
ЦСКА обидится, что их послали и купит пару второсортных гастробайтеров, ко орые успдят на лавку молодых коняшек.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:27
Не нравится мне возня вокруг Баринова. Кому-то это понадобилось.
3vm92mwap9zs
3vm92mwap9zs
вчера в 23:30
Баринов вряд ли где-нибудь кроме Локомотива кому-то нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:28
Реакция должна быть иная . А 3. он нужен ЦСКА. Глубокий неликвид с навыками костолома.
