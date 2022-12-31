Интервью, в котором Роналду насмехался над игрой в Азии, завирусилось

Интервью нападающего Криштиану Роналду 2015 года, в котором он с усмешкой рассуждает об игре на Ближнем Востоке, стало популярным в социальных сетях.
Внимание вызвано тем, что португалец недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Роналду пошутил над Хави в своем интервью 2015 года. Испанец в том году перешел в катарский «Аль-Садд». Каталонец тогда заявил, что считает аргентинца Лионеля Месси лучше Роналду. Португалец ответил на этот комментарий:
У Хави нет «Золотого мяча», и меня не интересует его мнение. Он уехал в Катар, поскольку никому не нужен.
Ранее стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока в истории футбола.
Хави великий игрок, он чемпион мира и дважды чемпион Европы, а "золотого мяча" он всё-таки был достоин!!!
А гей-нарцисс насмехаясь тогда, без преувеличения, над великим Хави не знал, что он сам никому вскоре станет не нужен. Агент гея-нацисса упрашивал все большие клубы и даже не очень, но все указали на дверь агенту с его капризной Кристиной.
Кстати Хави ушёл по тихому не выкидывал не какие кренделя, так как человек он приличный, а вот над геем-нарциссом все насмехаются, почему?
Да просто как человек он полное ** оно...
Хави великий игрок, он чемпион мира и дважды чемпион Европы, а "золотого мяча" он всё-таки был достоин!!!
А гей-нарцисс насмехаясь тогда, без преувеличения, над великим Хави не знал, что он сам никому вскоре станет не нужен. Агент гея-нацисса упрашивал все большие клубы и даже не очень, но все указали на дверь агенту с его капризной Кристиной.
Кстати Хави ушёл по тихому не выкидывал не какие кренделя, так как человек он приличный, а вот над геем-нарциссом все насмехаются, почему?
Да просто как человек он полное ** оно...