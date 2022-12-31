Интервью, в котором Роналду насмехался над игрой в Азии, завирусилось

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сегодня, 11:27

Интервью нападающего 2015 года, в котором он с усмешкой рассуждает об игре на Ближнем Востоке, стало популярным в социальных сетях.

Внимание вызвано тем, что португалец недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду пошутил над в своем интервью 2015 года. Испанец в том году перешел в катарский «Аль-Садд». Каталонец тогда заявил, что считает аргентинца Лионеля Месси лучше Роналду. Португалец ответил на этот комментарий:

У Хави нет «Золотого мяча», и меня не интересует его мнение. Он уехал в Катар, поскольку никому не нужен.

Ранее стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока в истории футбола.