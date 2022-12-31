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Интервью, в котором Роналду насмехался над игрой в Азии, завирусилось

сегодня, 11:27

Интервью нападающего Криштиану Роналду 2015 года, в котором он с усмешкой рассуждает об игре на Ближнем Востоке, стало популярным в социальных сетях.

Внимание вызвано тем, что португалец недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду пошутил над Хави в своем интервью 2015 года. Испанец в том году перешел в катарский «Аль-Садд». Каталонец тогда заявил, что считает аргентинца Лионеля Месси лучше Роналду. Португалец ответил на этот комментарий:

У Хави нет «Золотого мяча», и меня не интересует его мнение. Он уехал в Катар, поскольку никому не нужен.

Ранее стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока в истории футбола.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
сегодня в 15:57
Не плохо, однако)
DXTK
DXTK ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:11
Вряд ли Хави будет так поступать, поскольку он хорошо воспитан, и не будет опускаться до уровня Роналду.

PS Хави покидал Барселону и Европу в ранге победителя ЛЧ, Роналду уползает отсюда со скамейки МЮ и Португалии, вылетев от Марокко на ЧМ.
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:04, ред.
Жди через 10 лет в пустыне город Ronaldo City 7
Agamaga........
Agamaga........ ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 14:01
😂😂😂👍
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 13:57
А я про что... Эгоистичный лицемеришко... Хе..
Futurista
Futurista
сегодня в 13:46
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 13:40
А он был прав!
Сам же и подтвердил!
Уехал потому что никому не нужен и у него нет звания ЧМ
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:39
Человек что тогда, что сейчас отвечает людям кто хвалит Месси больше него словами, "ну зато он никому не нужен", "а этот некрасивый", "те крысы" и т.д. И потом удивления почему у него проблемы с в клубах, с руководством, тренерами, в сборной...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:18
Гей-нарцисс под конец карьеры только позориться.
Хави великий игрок, он чемпион мира и дважды чемпион Европы, а "золотого мяча" он всё-таки был достоин!!!
А гей-нарцисс насмехаясь тогда, без преувеличения, над великим Хави не знал, что он сам никому вскоре станет не нужен. Агент гея-нацисса упрашивал все большие клубы и даже не очень, но все указали на дверь агенту с его капризной Кристиной.
Кстати Хави ушёл по тихому не выкидывал не какие кренделя, так как человек он приличный, а вот над геем-нарциссом все насмехаются, почему?
Да просто как человек он полное ** оно...
adekvat
adekvat
сегодня в 12:56
Придется Кристинке на востоке встречать свой закат.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:50
Глупый и недальновидный человек, что с него взять)
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:15
Согласен, что балласт никому не нужен, поэтому поехал в пустыню?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Марид Исмаилов (раскрыть)
сегодня в 12:14
Хави гниловат на язык, и это факт
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:13
вот только Хави проводили достойно а рона выгнали и тот ждал предложении от команд выступающих в ЛЧ. а итог
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:08
Роналду абсолютно правильно ответил Чави
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:08
Кто как закончил этот год.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:02
Карма существует.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:01
Он вроде еще говорил что с достоинством завершит карьеру, а не уйдет в МЛС, Китай, Катар))
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов ответ alex2612 (раскрыть)
сегодня в 11:56
а Месси впереди рона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:54
Никогда не говори никогда...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 11:50
Хави теперь скажет, что у Роналду нет кубка мира и он уехал в Саудовскую Аравию, поскольку никому не нужен в Европе))
Как говорится, никогда не говори никогда.
alex2612
alex2612 ответ alex2612 (раскрыть)
сегодня в 11:50
В плохом смысле)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:49
Бумеранг
alex2612
alex2612
сегодня в 11:49
Рональду все равно впереди планеты всей
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