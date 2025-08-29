Нападающий «Ромы» Довбик может перейти в «Милан» на правах аренды

«Милан» и «Рома» рассматривали возможность обмена форварда Артема Довбика на нападающего Сантьяго Хименеса.
Однако мексиканский футболист решил остаться в миланском клубе.
Несмотря на это, «россонери» могут продолжить свои усилия по трансферу независимо от обмена, возможно, даже рассматривая вариант аренды украинца. «Рома» не исключает возможность продажи нападающего, если найдется подходящая замена.
Такое полено ещё поискать надо... После Шевы, даже не представляю себе Довбика в таком Клубе.
