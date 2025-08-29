 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Нападающий «Ромы» Довбик может перейти в «Милан» на правах аренды

сегодня, 00:58

«Милан» и «Рома» рассматривали возможность обмена форварда Артема Довбика на нападающего Сантьяго Хименеса.

Однако мексиканский футболист решил остаться в миланском клубе.

Несмотря на это, «россонери» могут продолжить свои усилия по трансферу независимо от обмена, возможно, даже рассматривая вариант аренды украинца. «Рома» не исключает возможность продажи нападающего, если найдется подходящая замена.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» не продаст Тчуамени менее чем за 200 млн евро
Сегодня, 00:35
СлухиСтало известно, какого центрального защитника мечтает подписать «Барселона»
Вчера, 23:38
Агент вратаря «Штурма» Худякова отреагировал на интерес со стороны «Челси»
Вчера, 23:08
Слухи«Лион» может подписать экс-защитника «Атлетико» и «Челси» Аспиликуэту
Вчера, 22:56
Слухи«Барселона» запросила у «Челси» 90 млн евро за Фермина Лопеса
Вчера, 21:37
Слухи«Ньюкасл» готов заплатить 100 млн евро за Фермина Лопеса
Вчера, 21:06
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 08:42
Пришел мудрый тренер в Рому и сразу понял, что этот бездарь ему не нужен. Но зачем он Милану?
Такое полено ещё поискать надо... После Шевы, даже не представляю себе Довбика в таком Клубе.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:46
Нет, ну ни как не получается пристроить Довбика...)))
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 07:45
Да, главный тренер Ромы на него не рассчитывает!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:44
Хорошая новость, многие отдохнут от конкурса и от сайта.
c5d4q5jsgd45
c5d4q5jsgd45
сегодня в 03:37
Второго Шевченко с него не получится
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 