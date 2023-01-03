«Его время прошло». Сунесс — о Льорисе

Бывший футболист «Ливерпуля» в негативном ключе высказался об игре голкипера «Тоттенхэма» .

Я не фанат Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые превратились в голы, – это худший показатель среди всех вратарей. Его время прошло.