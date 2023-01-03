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«Его время прошло». Сунесс — о Льорисе

вчера, 17:21

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс в негативном ключе высказался об игре голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.

Я не фанат Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые превратились в голы, – это худший показатель среди всех вратарей. Его время прошло.

Ранее «шпоры» уступили «Астон Вилле» в матче АПЛ (0:2).

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:44
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 18:02, ред.
Надо сказать как есть, я как болельщик Франции, Льорис где-то даже очень хорошо простоял, особенно против Бельгии в 2018 или там против уругвая, так же и в 2022 против Англии хорошо себя показал, но и ошибок у него много, и в 2018 из-за ошибки был забить 2 гол Хорватии, и в финале против Аргентины ни одного нормального сейва, да и ногой слабо сыграл, вся мячи лупил вперёд, что есть то есть, Льорис не топ вратарь, надо все сказать как есть, а пенальти вообще отбивать не умеет 96 пробили и 16 по моему отбивал, дешаму не хватило смелости, познать бензема на финальный матч и ставить в основу, и льориса убрать в серии пенальти и поставить манданда
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:37
Ему 36 лет, глупо утверждать, что его время впереди.
Однако он финалист Чемпионата Мира, который 2 недели назад закончился.
Чьё время прошло, так это Грэма Сунесса.
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