«Его время прошло». Сунесс — о Льорисе

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс в негативном ключе высказался об игре голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.
Я не фанат Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые превратились в голы, – это худший показатель среди всех вратарей. Его время прошло.
Ранее «шпоры» уступили «Астон Вилле» в матче АПЛ (0:2).
Однако он финалист Чемпионата Мира, который 2 недели назад закончился.
Чьё время прошло, так это Грэма Сунесса.
Однако он финалист Чемпионата Мира, который 2 недели назад закончился.
Чьё время прошло, так это Грэма Сунесса.