Реднапп: «Мне кажется, что „Манчестер Сити“ догонит „Арсенал“»

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ .

Мне кажется, что «Манчестер Сити» догонит «Арсенал».

«Канониры» здорово себя проявляют, мне нравится их игра – они немного напоминают мне «Ливерпуль» времен Брендана Роджерса, боровшийся за победу в Премьер-Лиге. В их игре есть немного бесшабашности, но также видна и эстетика, и они неплохо делают свою работу.

Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона, но не воспользовались случаем. Я думаю, есть определенные отличия.

Мартин Эдегор великолепен, есть Букайо Сака, идут разговоры о покупке Михаила Мудрика, который станет уникальным футболистом.