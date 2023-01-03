Реднапп: «Мне кажется, что „Манчестер Сити“ догонит „Арсенал“»

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.
Мне кажется, что «Манчестер Сити» догонит «Арсенал».
«Канониры» здорово себя проявляют, мне нравится их игра – они немного напоминают мне «Ливерпуль» времен Брендана Роджерса, боровшийся за победу в Премьер-Лиге. В их игре есть немного бесшабашности, но также видна и эстетика, и они неплохо делают свою работу.
Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона, но не воспользовались случаем. Я думаю, есть определенные отличия.
Мартин Эдегор великолепен, есть Букайо Сака, идут разговоры о покупке Михаила Мудрика, который станет уникальным футболистом.
В команде Арсенала нет топ форварда уровня Эрлинга Холанда, но зато есть Сака и Мартинелли. Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг не ладил с Артетой, кто был прав или не прав теперь не важно. Пьер-Эмерик выбрал Барселону, забил пару мячей, потом случилась беда, Барселона выбрала более взрослого нападающего - Роберта Левандовского.
Все-таки Артета был прав, дал шанс молодым, они сейчас забивают почти в каждой игре или дают ассисты партнерам по команде, все равно они результативнее играют чем Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг играли в последнее время их карьеры в Арсенале (играли без мотивации, хотели заработать больше денег, больше чем предлагал Арсенал).
Параллель с неудачным Ливерпулем времен Брендана Роджерса
и Арсеналом в этом сезоне - это прогноз в воздухе. Манчестер Сити очень часто теряет очки, они в этом сезоне будут сосредаточены чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Эрлинг в прекрасной форме, но команда не марафонная, чтобы выиграть АПЛ снова. Арсенал тоже потеряет очки, да, но сейчас все топ клубы последних лет в кризисе - Ливерпуль, Челси, МЮ, Тоттенхэм. Только остается Манчестер Сити.
Желаю удачи Арсеналу!
В команде Арсенала нет топ форварда уровня Эрлинга Холанда, но зато есть Сака и Мартинелли. Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг не ладил с Артетой, кто был прав или не прав теперь не важно. Пьер-Эмерик выбрал Барселону, забил пару мячей, потом случилась беда, Барселона выбрала более взрослого нападающего - Роберта Левандовского.
Все-таки Артета был прав, дал шанс молодым, они сейчас забивают почти в каждой игре или дают ассисты партнерам по команде, все равно они результативнее играют чем Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг играли в последнее время их карьеры в Арсенале (играли без мотивации, хотели заработать больше денег, больше чем предлагал Арсенал).
Параллель с неудачным Ливерпулем времен Брендана Роджерса
и Арсеналом в этом сезоне - это прогноз в воздухе. Манчестер Сити очень часто теряет очки, они в этом сезоне будут сосредаточены чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Эрлинг в прекрасной форме, но команда не марафонная, чтобы выиграть АПЛ снова. Арсенал тоже потеряет очки, да, но сейчас все топ клубы последних лет в кризисе - Ливерпуль, Челси, МЮ, Тоттенхэм. Только остается Манчестер Сити.
Желаю удачи Арсеналу!