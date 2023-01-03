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Реднапп: «Мне кажется, что „Манчестер Сити“ догонит „Арсенал“»

вчера, 17:11

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

Мне кажется, что «Манчестер Сити» догонит «Арсенал».

«Канониры» здорово себя проявляют, мне нравится их игра – они немного напоминают мне «Ливерпуль» времен Брендана Роджерса, боровшийся за победу в Премьер-Лиге. В их игре есть немного бесшабашности, но также видна и эстетика, и они неплохо делают свою работу.

Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона, но не воспользовались случаем. Я думаю, есть определенные отличия.

Мартин Эдегор великолепен, есть Букайо Сака, идут разговоры о покупке Михаила Мудрика, который станет уникальным футболистом.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 22:06
Всем или почти всем казалось что это случится к 10-му туру, но... В общем молодцы "канониры" в этом сезоне!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:10
Догонит, но...не перегонит!
SOAD666
SOAD666
вчера в 21:06
Я хочу, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу в этом сезоне. Я не хочу этого, потому что я фанат Арсенала или стиля Артеты, но не могу не признать, что Артета сделал очень огромную работу как тренер.

В команде Арсенала нет топ форварда уровня Эрлинга Холанда, но зато есть Сака и Мартинелли. Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг не ладил с Артетой, кто был прав или не прав теперь не важно. Пьер-Эмерик выбрал Барселону, забил пару мячей, потом случилась беда, Барселона выбрала более взрослого нападающего - Роберта Левандовского.

Все-таки Артета был прав, дал шанс молодым, они сейчас забивают почти в каждой игре или дают ассисты партнерам по команде, все равно они результативнее играют чем Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Эмилиано Франсуа Обамеянг играли в последнее время их карьеры в Арсенале (играли без мотивации, хотели заработать больше денег, больше чем предлагал Арсенал).

Параллель с неудачным Ливерпулем времен Брендана Роджерса
и Арсеналом в этом сезоне - это прогноз в воздухе. Манчестер Сити очень часто теряет очки, они в этом сезоне будут сосредаточены чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Эрлинг в прекрасной форме, но команда не марафонная, чтобы выиграть АПЛ снова. Арсенал тоже потеряет очки, да, но сейчас все топ клубы последних лет в кризисе - Ливерпуль, Челси, МЮ, Тоттенхэм. Только остается Манчестер Сити.

Желаю удачи Арсеналу!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:20
Скорее всего Арсенал ближе к концовке будет терять очки. Вот если бы главный тренер был бы Помощник Артеты- Стевьенберг, то возможно бы стали чемпионами.)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:39
Не только догонит, но и перегонит .
c8bnhcn7cgmb
c8bnhcn7cgmb
вчера в 18:06
Поживём увидим, что будет на самом деле
alex2612
alex2612
вчера в 17:30
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему мне недоступны возможности оставлять комментарии и получать за это очки? Я прокомментировал новость, но очки мне не дали...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:29
Как говорят - если кажется креститься надо и тогда все станет ясно!
alex2612
alex2612
вчера в 17:18
Мало ли, что ему кажется
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