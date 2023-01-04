Роналду: «Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!»

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вчера, 09:59

Нападающий «Аль-Насра» в соцсетях поблагодарил жителей столицы Саудовской Аравии за поддержку.

Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!

Вчера на стадионе «Мрсул-парк» состоялась презентация португальца в качестве нового игрока команды. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года.