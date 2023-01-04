Роналду: «Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поблагодарил жителей столицы Саудовской Аравии за поддержку.
Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!
Вчера на стадионе «Мрсул-парк» состоялась презентация португальца в качестве нового игрока команды. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года.
Теперь давайте поговорим о Роналду. Роналду выиграл почти все в мировом футболе, только чемпионом мира не стал. Ему почти 38 лет, европейские топы не захотели подписать его, а он не хотел сидеть на скамейке запасных. У него более 500000000 подписчиков в Instagram. У него самый дорогой контракт в истории футбола, но он еще заработает денег за счет мусульманских болельщиков. Некоторые его называют глупым, а я думаю он все сделал по обстоятельствам. В будущем он станет послом, и все такое. Так что тёплый прием это просто начало пути.
Теперь давайте поговорим о Роналду. Роналду выиграл почти все в мировом футболе, только чемпионом мира не стал. Ему почти 38 лет, европейские топы не захотели подписать его, а он не хотел сидеть на скамейке запасных. У него более 500000000 подписчиков в Instagram. У него самый дорогой контракт в истории футбола, но он еще заработает денег за счет мусульманских болельщиков. Некоторые его называют глупым, а я думаю он все сделал по обстоятельствам. В будущем он станет послом, и все такое. Так что тёплый прием это просто начало пути.