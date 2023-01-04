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Роналду: «Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!»

вчера, 09:59

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поблагодарил жителей столицы Саудовской Аравии за поддержку.

Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!

Вчера на стадионе «Мрсул-парк» состоялась презентация португальца в качестве нового игрока команды. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:45
Роналду: "Спасибо Эр-Рияду за безбедную старость!"
SOAD666
SOAD666
вчера в 12:07
Я по профессии музыкант, частично изучал европейскую и американскую поп-музыку (и не только) последних двадцати лет, и что обнаружил: Джастин Тимберлейк, Стинг, Шакира и многие другие в своих песнях использовали арабские народные лады, чтобы привлечь внимание многомиллионной мусульманской аудитории․ В мире музыки это как бизнес.

Теперь давайте поговорим о Роналду. Роналду выиграл почти все в мировом футболе, только чемпионом мира не стал. Ему почти 38 лет, европейские топы не захотели подписать его, а он не хотел сидеть на скамейке запасных. У него более 500000000 подписчиков в Instagram. У него самый дорогой контракт в истории футбола, но он еще заработает денег за счет мусульманских болельщиков. Некоторые его называют глупым, а я думаю он все сделал по обстоятельствам. В будущем он станет послом, и все такое. Так что тёплый прием это просто начало пути.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:55
Благодаря Роналду жители Эр-Рияду теперь знают, что находятся в южной Африке!!!
drug01
drug01
вчера в 10:25
Тёплый приём теперь ждём игру супер!
tg59xhejkuhx
tg59xhejkuhx
вчера в 10:01
Это традиционное южноафриканское гостеприимство!
Гость
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