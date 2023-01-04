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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Хорватский журналист: «Ловрен уходит в гораздо более сильную лигу»

вчера, 10:39

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

Деян Ловрен знает, каким он был лидером в «Зените» и почему решился покинуть Россию. Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу.

Думаю, что такое решение связано с его последними скандалами и отсутствием в РПЛ еврокубков. Как в Хорватии не принимали решение Ловрена переезжать в Россию, так же сильно сейчас поддерживают возвращение футболиста в «Лион» и европейский футбол.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:32
Деньжат по-лёгкому срубил и уходит. Ничего нового.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:47
Очевидно, что Ловрен выше уровня РПЛ. Хорват доказал это на Чемпионате мира, где был в своей сборной основным защитником и дошел до полуфинала. Подзадержался он в России. Радует, что Ловрен возвращается в большой футбол. Удачи ему в Лионе!
Andrei Galash
Andrei Galash ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 16:11
После ЧМ Ловрен (вместе еще с кем-то) был обвинен хорватскими СМИ в националистических высказываниях.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:03
а что за скандалы? я упустил этот интересный момент
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:58, ред.
Да шатали мы завсегда (почти) этих французов...

1.«Зенит» по проценту набранных очков во встречах с французами (57.6%)
За последние 14 лет петербуржцы провели против французов 18 матчей различных статусов, в которых добились 11 побед и потерпели всего 4 поражения, забив 28 мячей и пропустив 17. Всего же в 42 встречах с командами из Франции «Зенит» одержал 26 победы при 10 поражениях и более чем двукратной разнице мячей – 77:36.

2.Локомотив провёл 6 матчей против французов в еврокубках.
3 победы 1 ничья и 2 поражения....7:6 по мячам..

3.ЦСКА – Париж – 2:0
Париж - ЦСКА 1:3
ЦСКА – "Осер" – 4:0
"Нанси" – ЦСКА –3:4

4.Рубин - Бордо (Франция) - 0:0
Бордо (Франция) - Рубин - 2:2
по итогам двух встреч..как видим..французам учиться и учиться...


А Саша Головин он вообще ни разу французов не усиляет...ибо вообще не за французскую команду играет....

Да и Ловрен ....если уходит в команду которую Зенит и вдоль и поперёк (4 игры с Лионом 3 победы Зенита и ничья) - не усилит....
lotsman
lotsman
вчера в 11:50
Глядя на его последние игры в Зените, то не велика потеря для Зенита, а учитывая его характер, так хорошо, что ушёл.
adekvat
adekvat
вчера в 11:29
В историю старик уходит, не заиграет он там. Во Франции скорости в два раза выше чем в России.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:17
В последнее время от Ловрена в Зените не очень то много было пользы. А учитывая последние скандалы, даже хорошо, что он ушел.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:49
Одним словом ....усташенок....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:46
Ловрен ищет где будет играть с лучшими командами
SOAD666
SOAD666
вчера в 10:40
Лига 1 сильнее РПЛ о чем речь.
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