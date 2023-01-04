Хорватский журналист: «Ловрен уходит в гораздо более сильную лигу»

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич прокомментировал переход защитника из «Зенита» в «Лион».

Деян Ловрен знает, каким он был лидером в «Зените» и почему решился покинуть Россию. Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу.