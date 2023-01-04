Хорватский журналист: «Ловрен уходит в гораздо более сильную лигу»

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».
Деян Ловрен знает, каким он был лидером в «Зените» и почему решился покинуть Россию. Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу.
Думаю, что такое решение связано с его последними скандалами и отсутствием в РПЛ еврокубков. Как в Хорватии не принимали решение Ловрена переезжать в Россию, так же сильно сейчас поддерживают возвращение футболиста в «Лион» и европейский футбол.
1.«Зенит» по проценту набранных очков во встречах с французами (57.6%)
За последние 14 лет петербуржцы провели против французов 18 матчей различных статусов, в которых добились 11 побед и потерпели всего 4 поражения, забив 28 мячей и пропустив 17. Всего же в 42 встречах с командами из Франции «Зенит» одержал 26 победы при 10 поражениях и более чем двукратной разнице мячей – 77:36.
2.Локомотив провёл 6 матчей против французов в еврокубках.
3 победы 1 ничья и 2 поражения....7:6 по мячам..
3.ЦСКА – Париж – 2:0
Париж - ЦСКА 1:3
ЦСКА – "Осер" – 4:0
"Нанси" – ЦСКА –3:4
4.Рубин - Бордо (Франция) - 0:0
Бордо (Франция) - Рубин - 2:2
по итогам двух встреч..как видим..французам учиться и учиться...
А Саша Головин он вообще ни разу французов не усиляет...ибо вообще не за французскую команду играет....
Да и Ловрен ....если уходит в команду которую Зенит и вдоль и поперёк (4 игры с Лионом 3 победы Зенита и ничья) - не усилит....
1.«Зенит» по проценту набранных очков во встречах с французами (57.6%)
За последние 14 лет петербуржцы провели против французов 18 матчей различных статусов, в которых добились 11 побед и потерпели всего 4 поражения, забив 28 мячей и пропустив 17. Всего же в 42 встречах с командами из Франции «Зенит» одержал 26 победы при 10 поражениях и более чем двукратной разнице мячей – 77:36.
2.Локомотив провёл 6 матчей против французов в еврокубках.
3 победы 1 ничья и 2 поражения....7:6 по мячам..
3.ЦСКА – Париж – 2:0
Париж - ЦСКА 1:3
ЦСКА – "Осер" – 4:0
"Нанси" – ЦСКА –3:4
4.Рубин - Бордо (Франция) - 0:0
Бордо (Франция) - Рубин - 2:2
по итогам двух встреч..как видим..французам учиться и учиться...
А Саша Головин он вообще ни разу французов не усиляет...ибо вообще не за французскую команду играет....
Да и Ловрен ....если уходит в команду которую Зенит и вдоль и поперёк (4 игры с Лионом 3 победы Зенита и ничья) - не усилит....