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Фердинанд сравнил игру Эдегора с музыкой Моцарта

вчера, 23:40

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко отозвался об игроке «Арсенала» Мартине Эдегоре.

«Арсенал» выглядит убедительно. Эти парни серьезно настроены, у них крепкий коллектив.

Их состав вызывает уважение, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Что за парень! Я ранее говорил, что когда он станет капитаном, все пойдет по одному из двух возможных сценариев: либо капитанская повязка станет нагрузкой для него, либо она поможет ему. И сейчас он бежит с ней.

Игру этого парня можно сравнить с музыкой Моцарта. Он прокатывает мяч у оппонентов между ног. Он похож на переиздание Месута Озила в его лучшем виде. Я смотрел на его игру и думал: «Вот это да, что за игрок!» Ему комфортно находиться в своей роли, и он здорово вживается в роль капитана «Арсенала».

«Арсенал» производит впечатление команды, которая способна выиграть любой матч. Считаю «канониров» серьезной командой.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:22, ред.
Игра Эдегора сравнится с музыкой Моцарта ?
Хм. Признаться..., я тоже как и Фердинанд далёк от классической музыки. Но чтоб настолько... !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:57
Рад что с Арсеналом стали считаться, это всегда серьёзная была команда, думаю чёрная полоса у них уже прошла
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52

Примерно так...
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