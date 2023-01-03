Фердинанд сравнил игру Эдегора с музыкой Моцарта

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался об игроке «Арсенала» .

«Арсенал» выглядит убедительно. Эти парни серьезно настроены, у них крепкий коллектив.

Их состав вызывает уважение, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Что за парень! Я ранее говорил, что когда он станет капитаном, все пойдет по одному из двух возможных сценариев: либо капитанская повязка станет нагрузкой для него, либо она поможет ему. И сейчас он бежит с ней.

Игру этого парня можно сравнить с музыкой Моцарта. Он прокатывает мяч у оппонентов между ног. Он похож на переиздание Месута Озила в его лучшем виде. Я смотрел на его игру и думал: «Вот это да, что за игрок!» Ему комфортно находиться в своей роли, и он здорово вживается в роль капитана «Арсенала».

«Арсенал» производит впечатление команды, которая способна выиграть любой матч. Считаю «канониров» серьезной командой.