Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Такого таланта в МЮ я не видел со времён Роналду». Саа — о Рэшфорде

вчера, 18:22

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высоко отозвался о футболисте «дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

Рэшфорд – это игрок, который способен забить 30-40 голов за сезон. Не сомневаюсь. Он может все.

Почему Маркус не может забить столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? Эти футболисты быстры, они хорошо понимают игру – такое не каждому дано. Они оказываются в нужном месте и забивают различные голы – подобное делает и Маркус.

Если он останется в форме, продолжит верить в свои силы, его будет не остановить. Он может добиться всего.

Такого таланта в МЮ я не видел со времён Криштиану Роналду. Ему нужно упрямство и вера в себя, которые отличают таких исполнителей, как Лионель Месси и Криштиану, от остальных.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хиддинк сравнил нынешнюю сборную России с командой 2008 года
Вчера, 17:19
Хорватский журналист: «Ловрен уходит в гораздо более сильную лигу»
Вчера, 10:39
Конте заявил, что не ставит перед «Тоттенхэмом» задачу выиграть АПЛ
Вчера, 10:33
Роналду: «Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!»
Вчера, 09:59
Фердинанд сравнил игру Эдегора с музыкой Моцарта
03 января
Роналду рассказал о своих целях в клубе «Аль-Наср»
03 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:51
25 лет уже дядьке, пора бы уж возвращать авансы
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Deville (раскрыть)
вчера в 22:25
ТОГДА ТАК И ПРО ХОЛАНА МОЖНО СКАЗАТЬ...........
Deville
Deville
вчера в 21:06
если Решфорд также будет забивать голы в ворота МС, Ливерпуля, Челси, Арсенала , и это будет приносить победы МЮ, да, тогда можно говорить о таланте и о том способен он большее, а то голы борнмуту и вулверхэмптону это не показатель.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:27
Играя за МЮ, клуб который находится в неизвестном состоянии, Рэшфорд не забьет 30-40 голов. Ему нужен клуб обладатель кубка ЛЧ за которые играли Месси и Роналду. Либо тренер который сможет поставить такой футбол в МЮ.
Ведь для 30-40 голов нужна команда-машина, а не восхищение отдельных взятых матчей.
Но Саа прав, что Рэшфорд талант.
shur
shur
вчера в 20:15
...я помню его начало, конечно игрок неплохой, но 30-40 в МЮ,
перебор...!
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 19:54
Товарищ СААхов чё то сморозил..
SOAD666
SOAD666
вчера в 19:26
Рэшфорд – это игрок, который способен забить 30-40 голов за сезон. Сомневаюсь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 