«Такого таланта в МЮ я не видел со времён Роналду». Саа — о Рэшфорде

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о футболисте «дьяволов» .

Рэшфорд – это игрок, который способен забить 30-40 голов за сезон. Не сомневаюсь. Он может все.

Почему Маркус не может забить столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? Эти футболисты быстры, они хорошо понимают игру – такое не каждому дано. Они оказываются в нужном месте и забивают различные голы – подобное делает и Маркус.

Если он останется в форме, продолжит верить в свои силы, его будет не остановить. Он может добиться всего.