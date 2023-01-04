«Такого таланта в МЮ я не видел со времён Роналду». Саа — о Рэшфорде

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высоко отозвался о футболисте «дьяволов» Маркусе Рэшфорде.
Рэшфорд – это игрок, который способен забить 30-40 голов за сезон. Не сомневаюсь. Он может все.
Почему Маркус не может забить столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? Эти футболисты быстры, они хорошо понимают игру – такое не каждому дано. Они оказываются в нужном месте и забивают различные голы – подобное делает и Маркус.
Если он останется в форме, продолжит верить в свои силы, его будет не остановить. Он может добиться всего.
Такого таланта в МЮ я не видел со времён Криштиану Роналду. Ему нужно упрямство и вера в себя, которые отличают таких исполнителей, как Лионель Месси и Криштиану, от остальных.
Ведь для 30-40 голов нужна команда-машина, а не восхищение отдельных взятых матчей.
Но Саа прав, что Рэшфорд талант.
Ведь для 30-40 голов нужна команда-машина, а не восхищение отдельных взятых матчей.
Но Саа прав, что Рэшфорд талант.
перебор...!
перебор...!