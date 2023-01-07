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«Норвич» назначил нового главного тренера

сегодня, 09:05

Английский «Норвич», занимающий 11-е место в Чемпионшипе, назначил нового главного тренера. Им стал Дэвид Вагнер.

В Англии Вагнер ранее работал с «Хаддерсфилдом» (2015-2019), последней его командой был швейцарский «Янг Бойз», который он покинул в прошлом году.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:32, ред.
После того, как Даниэль Фарке покинул команду, дела у Норвиджа складываются не ахти, раньше хотя бы были командой "лифтом" и чередавали выступления АПЛ и Чемпионшипом, но при этом хотя бы в шипе показывали очень сильный футбол, а сейчас вообще плетутся в середине таблицы Чемпионшипа.

Дэвид Вагнер очень специфический специалист, который играет в атакующий футбол, но при этом очень слабо его клубы играют в обороне! Вагнер в свое время затащил Хаддерсфилд в АПЛ, и долгое время держал команду наплаву, но ресурсы клуба слишком малы, и сказка Хаддерсфилда закончилась, далее если мне не изменяет память ничего особенного не достиг, отработал сезон в Шальке, так же не показав там ничего особого.

Пожелаю ему конечно же удачи, и надеюсь исправит ситуацию в стане "канареек".
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:59
Поможет ли это Норвичу поднятся выше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:32
Сдается, что от такого назначения станет только хуже.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:17
В конце концов надо остановиться на какой нибудь кандидатуре. Частая смена тренеров к хорошему не приведёт. Не каждый может с ходу хорошо начать.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 09:06
«Норвич» очень часто меняет тренера, так нельзя.
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