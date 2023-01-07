«Норвич» назначил нового главного тренера

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сегодня, 09:05

Английский «Норвич», занимающий 11-е место в Чемпионшипе, назначил нового главного тренера. Им стал .

В Англии Вагнер ранее работал с «Хаддерсфилдом» (2015-2019), последней его командой был швейцарский «Янг Бойз», который он покинул в прошлом году.