«Норвич» назначил нового главного тренера

Английский «Норвич», занимающий 11-е место в Чемпионшипе, назначил нового главного тренера. Им стал Дэвид Вагнер.
В Англии Вагнер ранее работал с «Хаддерсфилдом» (2015-2019), последней его командой был швейцарский «Янг Бойз», который он покинул в прошлом году.
Дэвид Вагнер очень специфический специалист, который играет в атакующий футбол, но при этом очень слабо его клубы играют в обороне! Вагнер в свое время затащил Хаддерсфилд в АПЛ, и долгое время держал команду наплаву, но ресурсы клуба слишком малы, и сказка Хаддерсфилда закончилась, далее если мне не изменяет память ничего особенного не достиг, отработал сезон в Шальке, так же не показав там ничего особого.
Пожелаю ему конечно же удачи, и надеюсь исправит ситуацию в стане "канареек".
Дэвид Вагнер очень специфический специалист, который играет в атакующий футбол, но при этом очень слабо его клубы играют в обороне! Вагнер в свое время затащил Хаддерсфилд в АПЛ, и долгое время держал команду наплаву, но ресурсы клуба слишком малы, и сказка Хаддерсфилда закончилась, далее если мне не изменяет память ничего особенного не достиг, отработал сезон в Шальке, так же не показав там ничего особого.
Пожелаю ему конечно же удачи, и надеюсь исправит ситуацию в стане "канареек".