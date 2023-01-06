«Краснодар» с будущим топ-тренером, ставка «Сочи» на консерватизм. Эти команды очень изменятся к весне

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вчера, 18:06

Из всех стилистику не стал менять лишь один клуб.

У большинства российских команд осталось очень мало времени до старта первого сбора – и несколько из них подсуетились, найдя нового главного тренера. Рассказываем о каждом клубе с новым наставником.

«Сочи» позвал Бердыева

После неудачного опыта с рискованным назначением Гаранина сочинцы решили обратиться к проверенному варианту. Вадим выстрелил с «Енисеем» в предыдущем сезоне – красноярцы при нем показывали нестандартный футбол для команды Первой лиги. Коллектив ориентировался на атаку и в принципе смотрелся довольно ярко.

Однако боссы южан, приведя неопытного наставника (до этого Гаранин не работал в РПЛ ), оказались не готовы к спаду. Девятое место по итогам первой части чемпионата после серебра в предыдущем – провал, но стоит учитывать влияние Федотова на минувший успех и уровень подбора игроков. Дальше «Сочи» решил двигаться уже без экс-главного тренера «Енисея».

И ставку руководство сделало на тренера с обширным опытом, но другой стилистикой. Бердыев значительно отличается от Гаранина и не похож на Федотова. Специалист, приводивший «Рубин» к чемпионству, выстраивает прежде всего игру в обороне. Это схематичный футбол с конкретными требованиями к игрокам. Сочинцам может помочь другая особенность Курбана Бекиевича – он раскрывает футболистов, которые ни в какой другой системе не дают аналогичный уровень (Иван Новосельцев, Миха Мевля – в «Ростове»).

Если «Сочи» важно сохранить прошлогодние показатели, то опыт и специфика работы Бердыева в этом помогут. Но от запросов на атакующую игру придется отказаться.

«Пари НН» взял пример с Гаранина и «Сочи»

Нижегородцы ничего не смогли противопоставить «Локомотиву» в борьбе за Михаила Галактионова. Летом ради главного тренера молодежной сборной России клуб отказался от Кержакова – а он сохранил «Пари НН» в Премьер-Лиге. Теперь в аналогичной ситуации оказалась сама команда – специалист отказался от нее ради амбиций в московском гранде.

После ухода Галактионова «Пари НН» захотел сохранить вектор развития с акцентом на молодых игроков. В такую политику вписывается назначение рулевым Артема Горлова. Специалисту 35 лет, но он уже прошел всю вертикаль российского футбола – от Второй лиги до РПЛ . Объясняя выбор Горлова, гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов отмечает:

Артем Сергеевич — перспективный специалист, которому есть к чему стремиться. Нам интересны тренеры, которые готовы привнести что-то новое, работать и развиваться вместе с командой. Несмотря на молодой возраст, самостоятельный тренерский путь Артем Горлов начал достаточно рано и имеет определенный опыт. За командами первой российской лиги тоже всегда слежу. И «Енисей» Горлова показывает хорошие результаты.

«Енисей» с Горловым не потерял позиций, на которые команду вывел Гаранин. Но время на адаптацию ему наверняка понадобится. В такой ситуации разговор должен идти прежде всего о сохранении прописки в Премьер-Лиге.

«Локомотив» урвал Галактионова

Очередная смена клубной стратегии. В текущем положении ориентироваться на российский рынок более логично – переговоры с легионерами, тем более статусными будут проходить крайне тяжело. И финансовая сторона вопроса станет в разы менее выгодная.

Приход Михаила Галактионова и вся кадровая политика говорит о том, что весенний «Локомотив» будет значительно отличаться от осеннего. Пришедший наставник умеет работать с молодежью, а «Локо» — клуб с самым молодым составом в РПЛ .

Зимой «красно-зеленые» подписали крайне перспективного Пиняева и талантливого Глушенкова. В отсутствие Педриньо у Сергея в разы больше шансов в конкуренции с Камано.

С самим Галактионовым есть определенные риски. У наставника минимальный опыт клубной деятельности на уровне РПЛ – да, он справлялся с поставленными задачами, но в команде со скромными амбициями. А «Локо» — это большой клуб, к тому же попавший в зону стыков. В такой ситуации давление из-за результатов будет прослеживаться в разы сильнее. Правда, уже сам уход от немецкого вектора – большой плюс.

«Краснодар» с тренером-иностранцем

Откатиться на 8-е место после того, как с потерей легионеров и молодым составом удалось занять 4-е – тоже разочарование. Но молодежь не может дать стабильность на длительной дистанции – тем более если надо полностью заменить лидеров макара Кабеллы, Крыховяка, Вандерсона.

Южане решили сделать ставку на специалиста из своей вертикали – и Сторожук неплохо сохранял ДНК «Краснодара». Основная проблема была в неконтролируемом падении, которое началось с ничьей против «Крыльев Советов».

К зимней паузе стало очевидно, что Сторожук не удержится на посту главного тренера – сначала «быки» пытались договориться с Марцелом Личкой. Чех знаком с российским рынком и показывал отличный результат в «Оренбурге». Однако южноуральцы вцепились в специалиста – и тот остался.

Назначение Владимира Ивича – перспективный шаг. Серб успел поработать в английском чемпионате – с «Уотфордом» в Чемпионшипе. Да, с «шершнями» он не продержался долго, но перед отставкой менеджера назвали «тренером месяца». В полной мере о его работе получится судить лишь весной, зато одно известно точно: Ивич – перспективный молодой наставник, который в будущем еще будет пробиваться в чемпионаты из топ-5.