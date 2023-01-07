«Реал» впервые в истории выставил стартовый состав без испанцев в Ла Лиге

В эти минуты проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реалом».
Встреча стартовала в 18:15 по московскому времени.
Впервые в истории мадридцев в стартовом составе на матч Ла Лиги не вышло ни одного испанца. Об этом сообщил статистический ресурс Gracenote.
Потому-то всегда в свое время выходили в старте либо Санчез Иерро Рауль Касилиас Рамос а щас толком и нет никого, при всем уважение ко всем испанцам Реала.
Считаю, что это нормально. Будет испанец уровня Реала, готовый к нам перейти - будет играть. Не будет - искусственно пихать в состав тоже никто не будет.
Чем плохо? Основополагающие игроки это Куртуа - Модрич - Бензема, испанцы в Мадриде явно не на первых ролях, сейчас величина в испанском футболе это Яго Аспас.
Кто из испанцев мог бы усилить команду? Родри, может Лапорт и Пау Торрес тот же.
Своя же академия выдает добротных обученных игроков. Но топов нет давно.
Потому-то всегда в свое время выходили в старте либо Санчез Иерро Рауль Касилиас Рамос а щас толком и нет никого, при всем уважение ко всем испанцам Реала.
Считаю, что это нормально. Будет испанец уровня Реала, готовый к нам перейти - будет играть. Не будет - искусственно пихать в состав тоже никто не будет.
Чем плохо? Основополагающие игроки это Куртуа - Модрич - Бензема, испанцы в Мадриде явно не на первых ролях, сейчас величина в испанском футболе это Яго Аспас.
Кто из испанцев мог бы усилить команду? Родри, может Лапорт и Пау Торрес тот же.
Своя же академия выдает добротных обученных игроков. Но топов нет давно.