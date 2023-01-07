«Реал» впервые в истории выставил стартовый состав без испанцев в Ла Лиге

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вчера, 18:32

В эти минуты проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реалом».

Встреча стартовала в 18:15 по московскому времени.

Впервые в истории мадридцев в стартовом составе на матч Ла Лиги не вышло ни одного испанца. Об этом сообщил статистический ресурс Gracenote.