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«Реал» впервые в истории выставил стартовый состав без испанцев в Ла Лиге

вчера, 18:32
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В эти минуты проходит матч 16-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реалом».

Встреча стартовала в 18:15 по московскому времени.

Впервые в истории мадридцев в стартовом составе на матч Ла Лиги не вышло ни одного испанца. Об этом сообщил статистический ресурс Gracenote.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:11
Глвнл получается у них национальный состав
sir_Alex
sir_Alex ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:19
Испанцев или каталонцев?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:52
Помнится Барса когда-то выпускала 11 испанцев в старте. Вот это реальная гордость Испании была
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
СюрРЕАЛьно, но факт. Клубы всё больше становятся похожи на корабли. Страна для них - порт приписки, не более, а матросами (игроками) могут быть любые граждане.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:08
И зачем нужен такой клуб?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:49
Как-то непатриотично это.
Triem
Triem
вчера в 19:11
Странно что это впервые в истории когда речь идёт о Реале!
dok66
dok66
вчера в 19:10
Всегда что-то происходит впервые . Нужно будет , и испанцы выйдут .
Elliada
Elliada
вчера в 19:10
Разве так можно???7 Обычно должно быть в старте 2-3 местных игрока. А тут все легионеры. Или Реалу закон не писан?
протон
протон
вчера в 19:02
Даже странно как-то, что только сейчас это случилось. С другой стороны, нормальных испанцев практически не осталось в мире.
Потому-то всегда в свое время выходили в старте либо Санчез Иерро Рауль Касилиас Рамос а щас толком и нет никого, при всем уважение ко всем испанцам Реала.
Считаю, что это нормально. Будет испанец уровня Реала, готовый к нам перейти - будет играть. Не будет - искусственно пихать в состав тоже никто не будет.
Чем плохо? Основополагающие игроки это Куртуа - Модрич - Бензема, испанцы в Мадриде явно не на первых ролях, сейчас величина в испанском футболе это Яго Аспас.
Кто из испанцев мог бы усилить команду? Родри, может Лапорт и Пау Торрес тот же.
Своя же академия выдает добротных обученных игроков. Но топов нет давно.
Gahi
Gahi
вчера в 18:41
Видимо такая ротация ведущих футболистов с теми кто находится в запасе.
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