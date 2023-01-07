В тени Роналдо и Роналдиньо. Молодые бразильцы не впечатляют, как раньше

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вчера, 15:17

Что не мешает многим гоняться за «новым Неймаром».

Пеле закономерно не поехал играть в Европу

Бразилия не была знаменитой в мире в конце 1950-х. Она ещё не разрекламировала карнавалы и пляжи и не доказала, что умеет играть в футбол. Финал 1950-го был всего-навсего локальной трагедией в стране. Телевидение захватит планету позже, чтобы миллионы людей могли увидеть Пеле в деле. Шведский успех Короля убедил, что среди бразильцев есть великие футболисты. Но сам Эдсон Арантис ду Насименту не рискнул нимбом в Европе. Видел, что Диди провалился в «Реале» после победы в Швеции. И возможно, Пеле был прав, ведь когда Жаир после победного ЧМ -62 перебрался в «Интер», то о нем забыли в сборной Бразилии, первая игра стала его последней.

Другие бразильцы тоже пересекали океан в поисках чемпионских команд, долгое время у них не было репутации тех, кто делает разницу. Например, в английском футболе их не было до конца 80-х. А вот дальше случился перелом. Символов было много: Ромарио, Кафу, Роберто Карлос, Таффарел, Алдаир, Дунга и многие другие поехали в Европу. Но успехи Феномена Роналдо сформировали стереотип, что если хочешь найти нового гения, то тащи бразильцев. Вот только метод, разумеется, не всегда работал.

Кака выиграл «Золотой мяч» в «Милане», но не заиграл позже в «Реале». Робиньо и многие другие – символы неудач и нереализованных талантов. Но те поколения — и Кафу, и Роналдо, и Роналдиньо, были невероятного класса. Сейчас всё заметно иначе.

Талантливые бразильцы не вырастают в зрелых

В 2013 году в заявке Бразилии на ЧМ U-17 оказался один будущий игрок первой сборной – Габигол. Барбоза не заиграл в «Интере», не попал в заявку на ЧМ -2022, хотя на родине стал звездой, забил в финале Кубка Либертадорес. В 2015-м на всю заявку оказался один будущий игрок сборной – Эдер, который сейчас не является незаменимым. Чемпионаты мира для юношей раз в два года, удобно для отслеживания эффективности перехода во взрослый футбол.

В 2017-м играл Юри Альберто, но не было ни одного, кто теперь дорос до первой сборной. Речь об экс-форварде «Зенита», а не МЮ . На ЧМ -19 снова ни одной юной звездочки, способной убедить Тите. При этом яркому участнику того состава – новичку «Зенита» Ренану, уже двадцать лет, в мае исполнится двадцать один. Если перейти к чемпионатам мира для сборных U-20, то ситуация еще хуже. Бразильцы не прошли в финал 2019 года в Польше, когда турнир выиграла сборная Украины.

В 2017 году, когда у Аргентины были Монтиэль, Лисандро и Лаутаро Мартинесы – будущие чемпионы мира, бразильцы снова не играли. Даже возвращение на восемь лет назад дарит только финал, где уступили Сербии. Из участников ЧМ -2022 в составе был лишь Жезус. Назревает вопрос, не переоценивают ли новых бразильцев? Например, у Франции таланты «жирнее». Аргентине после правления семейки Грондоны пришлось попотеть, чтобы настроить молодых на большие победы. А бразильцы отстали.

Хорошо помнят о деньгах, забыли о «joga bonito»

«Играй красиво» — священная формула бразильского футбола. Её меняли на результат, но объединяла детей воды и суши. Например, до переезда в Сантус молодой Пеле никогда не видел океана. А покалеченный Гарринча — ребенок воды. Но помнят ли сейчас в Бразилии заветы отцов-основателей? Не сомневаемся в классе голкиперов – Эдерсон и Алиссон прекрасные вратари. Но полевые игроки, Эндрик и Андрей, за которым идет ненасытный «Челси», могут разочаровать.

Отчасти виноваты покупатели. Перес смотрит на бразильцев как на «мясо», ведь потерял Неймара. Гложет та ошибка, Флорентино не умеет проигрывать. Отчасти виноваты продавцы. Бразильцы заменили творческий подход методом конвейера. Кто принес «золото» на последней Олимпиаде? Малком. Исполнитель уровня «Бордо» и «Зенита», но не для основы «Барселоны», где попадались самые разные бразильцы – и подходили команде, и переживали не лучшие времена в её составе.

Но раньше могли не совпасть стили игрока и гранда, а сейчас чаще непопадание по классу. Ришарлисон и компания не ровня великим из прошлого, поэтому Неймару пришлось забивать хорватам, а Родриго не спас Бразилию от вылета. Минимум 24 года не будут чемпионами мира, а ближе всего подобрались на домашнем турнире, когда сыграли тот самый полуфинал с немцами. Бразильцы уже не те? Артур или Фред не Жилберто Силва или Каземиро. Роналдиньо и Роналдо нет…

Неймар, хотя претендует на статус великого бразильского футболиста – повторил рекорд Пеле по голам, вряд ли закончит год первым игроком всей планеты. Раньше бразильцы оставляли на втором плане людей класса Зе Роберто, а теперь Ромарио впадает в ступор, когда на футбольном подкасте его просят выбрать, кто круче, он или нападающий сборной Бразилии Педро. Это как сравнить Заболотного с Холандом.

Большие деньги с пеленок, которые суют родителям 16-18-летних бразильцев, развращают. Раньше тоже плохо переживали славу, не только Гарринча и Сократес умерли из-за алкоголизма. Роналдиньо, Адриано, Сисиньо и Жо жестко пили, а Робиньо на пьяную голову поучаствовал в мерзком групповом изнасиловании, за что получил в Италии девять лет тюрьмы. Тридцатилетний Неймар был бы сильнее с рабочей этикой Каземиро, а так у него в голове модели из Парижа и вечеринки.

Вряд ли весной Ней будет так же хорош, как осенью, когда мечтал о кубке мира. Жаль, что колоссальный потенциал топят в океане денег. Нынешние бразильцы – от Коутиньо и Жезуса до Рафиньи и Пакета, не являются настолько сильными, как можно подумать по стоимости их трансферов. Возможно, не хватает нового символа? На эту роль претендует Эндрик. Паренек по стилю напоминает слегка Фредди Аду – тоже думали, что это новый Пеле, но у американца не получилось.