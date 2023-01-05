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«Аль-Наср» пока не может зарегистрировать Роналду

вчера, 22:07

Саудовский «Аль-Наср» до сих пор не смог зарегистрировать своего звездного новичка Криштиану Роналду. Дело в том, что у клуба превышен лимит на легионеров.

По правилам чемпионата Саудовской Аравии, в команде может быть зарегистрировано максимум 8 иностранцев. Роналду стал 9-м. Таким образом, теперь «Аль-Насру» надо расстаться с кем-то из легионеров, чтобы включить португальца в состав.

«Переговоры по трансферу одного из легионеров находятся в процессе, но они еще не на финальной стадии», — сообщил на условиях анонимности источник в «Аль-Насре».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Все решается просто - отступные большие кому нибудь дадут и все решится.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Бардак в команде, они только сейчас это узнали. Ничего узбека выгонят появится место.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:38
Промашка вышла, теперь срочно выгоняют игрока.
Сергей19
Сергей19
сегодня в 02:19
С Роналду одни проблемы пошли!
112910415
112910415
сегодня в 01:00
Проблемы только начинаются
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:57
Кто-то ещё вспоминает, что какой-то там Месси выиграл какой-то там ЧМ? Даже так Роналду остаётся главной медийной персоной в футболе, и всему миру, включая фанатов аргентинца, куда приятнее обсуждать португальца, нежели протеже Инфантино.
ABir
ABir
вчера в 23:36
Вот какова любовь к футболу в Азии, мы ещё выбираем оставаться в коррумпированной УЕФА или переходить Азиатскую федерацию
Deville
Deville ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:03
вот именно от Роналду сегодня остались лишь пиар и реклама, на этом и решил заработать Аль Наср, а пользы никакой для клуба как видим уже с самого начала нету.

вот в мю после его возвращения было также шум гам, в итоге никакой пользы не извлекли для клуба, лишь увольнение Сульшера, команда скатилась обратно в ЛЕ, а после его смачное интервью в адрес тен хага и клуба, а ведь его еще пытались оправдать 16 голами в ворота аутсайдеров в прошлом сезоне.
x4r66tcpstyt
x4r66tcpstyt ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:52
Это не самый сложный вопрос!!!
Roman73
Roman73
вчера в 22:52
Вся эта шумиха Рональду--Наср похожа на тарахтенье консервной банки , привязанной детьми -садистами к кошке .
Непонятно только распределение ролей , кто кошка , а кто консервная банка. Понятно только , что журналисты садистски издеваются над престарелым маэстро , отработавшим своё...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 22:44
на том живёт и кормится современный футбол , и соккер
ufhp56ucu7s5
ufhp56ucu7s5
вчера в 22:44
А ведь Мендеш говорил: "Иди в Зенит, там нет проблем ни с регистрацией, ни с местом на скамейке, да и форма норм. Единственная сложность - убедить их, что ты бразилец".
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Deville (раскрыть)
вчера в 22:43
о Насре теперь знает весь мир и читает новости ежедневно. думаю там всё в порядке и без проблем
Elliada
Elliada
вчера в 22:41
Дайте Роналду гражданство и проблема решена. Будет Криш ибн Роналдан
Deville
Deville
вчера в 22:39
Аль Наср создал на ровном месте себе проблемы подписав, звездный баласт, то Роналду не может сыграть из-за дисквалификации, и пропустит два матча, то теперь выясняется срочно надо кого-то продать из-за лимита, чтобы его впихнуть, а еще электричество отключилось на стадионе в матче в котором он должен был якобы появится.
sir_Alex
sir_Alex ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 22:39
Причём, донельзя! Быстрее бы уже оба свалили на заслуженный отдых, дав дорогу молодым.
Пирамида
Пирамида ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:39
Скорее всего Машарипов останется. Венсан Абубакар уйдет.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:35
Опять Нырка будут ставить в состав в ущерб другим игрокам
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Ничего страшного не происходит, всё это не проблема. Они же знали что столкнуться с этим , а значит этот вопрос, решаем .
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:24
Ну если Наср не модет ююю
DXTK
DXTK
вчера в 22:17
У кого там седьмой номер?, у футболиста из Узбекистана Машарипова, будь добр на выход........ Роналду займет твое место, как раз оба нападающих.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 22:17
уже зае со своими Роналду и Месси!!!!!
протон
протон
вчера в 22:15, ред.
Думаю урегулируют этот вопрос, без вариантов.
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