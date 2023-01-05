«Аль-Наср» пока не может зарегистрировать Роналду

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вчера, 22:07

Саудовский «Аль-Наср» до сих пор не смог зарегистрировать своего звездного новичка . Дело в том, что у клуба превышен лимит на легионеров.

По правилам чемпионата Саудовской Аравии, в команде может быть зарегистрировано максимум 8 иностранцев. Роналду стал 9-м. Таким образом, теперь «Аль-Насру» надо расстаться с кем-то из легионеров, чтобы включить португальца в состав.

«Переговоры по трансферу одного из легионеров находятся в процессе, но они еще не на финальной стадии», — сообщил на условиях анонимности источник в «Аль-Насре».