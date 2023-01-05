«Аль-Наср» пока не может зарегистрировать Роналду

Саудовский «Аль-Наср» до сих пор не смог зарегистрировать своего звездного новичка Криштиану Роналду. Дело в том, что у клуба превышен лимит на легионеров.
По правилам чемпионата Саудовской Аравии, в команде может быть зарегистрировано максимум 8 иностранцев. Роналду стал 9-м. Таким образом, теперь «Аль-Насру» надо расстаться с кем-то из легионеров, чтобы включить португальца в состав.
«Переговоры по трансферу одного из легионеров находятся в процессе, но они еще не на финальной стадии», — сообщил на условиях анонимности источник в «Аль-Насре».
вот в мю после его возвращения было также шум гам, в итоге никакой пользы не извлекли для клуба, лишь увольнение Сульшера, команда скатилась обратно в ЛЕ, а после его смачное интервью в адрес тен хага и клуба, а ведь его еще пытались оправдать 16 голами в ворота аутсайдеров в прошлом сезоне.
вот в мю после его возвращения было также шум гам, в итоге никакой пользы не извлекли для клуба, лишь увольнение Сульшера, команда скатилась обратно в ЛЕ, а после его смачное интервью в адрес тен хага и клуба, а ведь его еще пытались оправдать 16 голами в ворота аутсайдеров в прошлом сезоне.