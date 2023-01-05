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Стало известно, когда Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль»

вчера, 23:08
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 23:00 Не начался

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо приступил к тренировкам с командой.

Ожидается, что дебют форварда за клуб может состояться уже 7 января в игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

Гакпо перешел в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно из ПСВ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:27
Я думаю что у него всё получится в Ливерпуле . Удачи.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:53
Очень интересно будет поглядеть на него в АПЛ.
Гость
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