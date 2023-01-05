Стало известно, когда Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо приступил к тренировкам с командой.
Ожидается, что дебют форварда за клуб может состояться уже 7 января в игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона».
Гакпо перешел в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно из ПСВ.
|Ливерпуль-:-Вулверхэмптон
|Завтра в 23:00 Не начался
Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо приступил к тренировкам с командой.
Ожидается, что дебют форварда за клуб может состояться уже 7 января в игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона».
Гакпо перешел в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно из ПСВ.