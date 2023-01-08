«Астон Вилла» поборется с «Барселоной» за игрока «Лас-Пальмаса»

Игрок «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро заинтересовал «Астон Виллу». Теперь англичанам предстоит посоревноваться за футболиста с «Барселоной».
Выступление Молейро за команду из Сегунды привлекло внимание ряда европейских топ-клубов.
Стоимость прав на игрока оценивается в 30 миллионов евро.
Лас-Пальмаса, который сейчас лидирует в испанской Сегунде. По манере игры напоминает Гави, такой же юркий, скоростной игрок, с хорошим пасом. Любит идти в обводку, пользуясь своей отличной техникой. Нужен ли он Барселоне? Думаю нет. У них есть Педри и Гави и нет смысла брать еще одного игрока такого же типажа! Конкуренция это хорошо, но тут другая ситуация. Игрок похожего типажа Френки де Йонг стал заложником того, что в Барсе раскрылись Гави и Педри и Хави пришлось отпускать Нидерландского игрока ниже. Так что лучше Альберто перейти в Виллу, там тренер испанец, который поможет, да и конкуренции такой нету за место в составе.
Лас-Пальмаса, который сейчас лидирует в испанской Сегунде. По манере игры напоминает Гави, такой же юркий, скоростной игрок, с хорошим пасом. Любит идти в обводку, пользуясь своей отличной техникой. Нужен ли он Барселоне? Думаю нет. У них есть Педри и Гави и нет смысла брать еще одного игрока такого же типажа! Конкуренция это хорошо, но тут другая ситуация. Игрок похожего типажа Френки де Йонг стал заложником того, что в Барсе раскрылись Гави и Педри и Хави пришлось отпускать Нидерландского игрока ниже. Так что лучше Альберто перейти в Виллу, там тренер испанец, который поможет, да и конкуренции такой нету за место в составе.