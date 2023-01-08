Анчелотти хочет подписать в «Реал» лидера «Ромы». Перес сомневается

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сегодня, 10:49

Наставник «Реала» хочет видеть в рядах своего клуба звезду «Ромы» . По мнению итальянского тренера, этот футболист мог бы помочь восполнить потерю Луки Модрича, Тони Крооса и Дани Себальоса, которые вскоре, вероятно, покинут Мадрид.

В то же время президент «Реала» не слишком впечатлен кандидатурой Дзаньоло и сомневается в необходимости его трансфера. Глава «сливочных» считает, что итальянец подвержен травмам и с ним будет много проблем, как и с Эденом Азаром.