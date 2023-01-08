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Анчелотти хочет подписать в «Реал» лидера «Ромы». Перес сомневается

сегодня, 10:49

Наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в рядах своего клуба звезду «Ромы» Николо Дзаньоло. По мнению итальянского тренера, этот футболист мог бы помочь восполнить потерю Луки Модрича, Тони Крооса и Дани Себальоса, которые вскоре, вероятно, покинут Мадрид.

В то же время президент «Реала» Флорентино Перес не слишком впечатлен кандидатурой Дзаньоло и сомневается в необходимости его трансфера. Глава «сливочных» считает, что итальянец подвержен травмам и с ним будет много проблем, как и с Эденом Азаром.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID_355 (раскрыть)
сегодня в 16:19
И тот же Верратти, может он и играет хорошо в лиге фермеров. Но в ЛЧ, когда играют против сильных соперников, что-то он становится не очень заметным, как и Неймар, к примеру.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:16
Не нужен он Реалу, вообще!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:55, ред.
Николо очень техничный игрок, который может решить эпизод одной умной передачей, но брать его это огромный риск, т.к в свои 23 года Дзаньоло уже дважды рвал "кресты", а это очень серьзные травмы!

Переса можно понять - деньги Рома будет просить не малые, даже не смотря на то, что у Дзаньоло летом останется всего лишь год по контракту, т.к. спрос на игрока будет огромным. Плюс большой риск еще связан с тем, что итальянские игроки плохо проявляют себя в других Лигах...

Если же Карло хочет иметь в своем составе итальянца, то, на мой взгляд, лучше обратить внимание на Бареллу. Вот этот игрок сможет заменит и Модрича и Крооса. Отлично видет поле, шикарно распасовывает, может отдать пас на любое расстояние. Вот его я вижу в центре поля любого клуба. Может подстроиться под любой стиль игры.
Asman tours
Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:41
потому что практически все игроки граждани евросаюза или имеют исанское гажданство, как винисиус, радриго милитао и многие другие. Граждани Евросоюза не считаются легионерами в Испании
ABir
ABir
сегодня в 14:02
Раз начались разногласия, то скоро Карло возможно покинет сливочных, благо предложения у него имеются. Да и новые кандидатуры на тренерский пост в Реале имеются. Осталось подождать дальнейшего развития событий.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:46
Перес главнее и он знает, что делает.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:46
Карло стареет
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 12:39, ред.
И в Реале не заиграет, и после тяжелой травмы это опасный трансфер в любой ТОП клуб. Можно перейти в средний клуб для начала, в барселону например, ну или апл, донат-сити
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 11:41
Быть или не быть, вот в чём вопрос...
Elliada
Elliada
сегодня в 11:15
Почему Ла Лига ничего не говорит и не делает по поводу того, что в Реале нет испанских игроков. Разве нет лимита на легионеров? И вот сейчас еще одного иностранца хотят подписать. Но при этом Ла Лига лезет в чужие дела, требуя наказать ПСЖ и Ювентус
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 11:04
Дзаньоло нельзя покидать Италию. Итальянцы в большинстве своём не очень играют за пределами своей страны. Из последних только Вератти играет на топовом уровне во Франции. К тому же Николо ещё и не нашёл себя после двух подряд травм крестов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:59
Если требования Анчелотти выполнят, то он останется в клубе. Если нет, то ему ищут замену.
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