Анчелотти хочет подписать в «Реал» лидера «Ромы». Перес сомневается

Наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в рядах своего клуба звезду «Ромы» Николо Дзаньоло. По мнению итальянского тренера, этот футболист мог бы помочь восполнить потерю Луки Модрича, Тони Крооса и Дани Себальоса, которые вскоре, вероятно, покинут Мадрид.
В то же время президент «Реала» Флорентино Перес не слишком впечатлен кандидатурой Дзаньоло и сомневается в необходимости его трансфера. Глава «сливочных» считает, что итальянец подвержен травмам и с ним будет много проблем, как и с Эденом Азаром.
Переса можно понять - деньги Рома будет просить не малые, даже не смотря на то, что у Дзаньоло летом останется всего лишь год по контракту, т.к. спрос на игрока будет огромным. Плюс большой риск еще связан с тем, что итальянские игроки плохо проявляют себя в других Лигах...
Если же Карло хочет иметь в своем составе итальянца, то, на мой взгляд, лучше обратить внимание на Бареллу. Вот этот игрок сможет заменит и Модрича и Крооса. Отлично видет поле, шикарно распасовывает, может отдать пас на любое расстояние. Вот его я вижу в центре поля любого клуба. Может подстроиться под любой стиль игры.
Переса можно понять - деньги Рома будет просить не малые, даже не смотря на то, что у Дзаньоло летом останется всего лишь год по контракту, т.к. спрос на игрока будет огромным. Плюс большой риск еще связан с тем, что итальянские игроки плохо проявляют себя в других Лигах...
Если же Карло хочет иметь в своем составе итальянца, то, на мой взгляд, лучше обратить внимание на Бареллу. Вот этот игрок сможет заменит и Модрича и Крооса. Отлично видет поле, шикарно распасовывает, может отдать пас на любое расстояние. Вот его я вижу в центре поля любого клуба. Может подстроиться под любой стиль игры.