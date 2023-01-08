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МЮ подпишет Вегхорста на замену Роналду

сегодня, 00:53

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Бернли» Вута Вегхорста.

По информации источника, клуб искал нападающего на замену ушедшему Криштиану Роналду. Сделка почти завершена.

В текущем сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за «Бешикташ». Игрок провёл 16 матчей в турецкой Суперлиге, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 принял участие в 4 матчах за сборную Нидерландов, дойдя с командой до 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 02:18
На замену Роналду учитывая отношение ЭТХ можно брать с дубля напа. Прям замена. Все и так знают что основной у него был Рэшфорд, а Рон с Марсьялем игроки ротации
Брулин
Брулин
сегодня в 01:20
Надо заметить, что Эрик умеет работать с габаритными напами. Сначала в Аяксе был доигрывающий карьеру Хунтелаар, потом Алер! Так что вполне себе неплохо
протон
протон
сегодня в 00:55
Вегорст идеальный вариант. Сравнивая со всеми, кого отправляли в МЮ слухи последний месяц, он лучше всех подходит для позиции, на которую клуб ищет усиление.

Может быть, у него не получится забивать много, но такой центрфорвард команде был нужен очень давно. Тен Хагу как минимум не придется больше экспериментировать.
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