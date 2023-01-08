МЮ подпишет Вегхорста на замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Бернли» Вута Вегхорста.
По информации источника, клуб искал нападающего на замену ушедшему Криштиану Роналду. Сделка почти завершена.
В текущем сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за «Бешикташ». Игрок провёл 16 матчей в турецкой Суперлиге, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 принял участие в 4 матчах за сборную Нидерландов, дойдя с командой до 1/4 финала турнира.
Может быть, у него не получится забивать много, но такой центрфорвард команде был нужен очень давно. Тен Хагу как минимум не придется больше экспериментировать.
Может быть, у него не получится забивать много, но такой центрфорвард команде был нужен очень давно. Тен Хагу как минимум не придется больше экспериментировать.