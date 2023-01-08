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«Бавария» задумала обмен Комана на восходящую звезду «Милана»

сегодня, 10:22

Немецкая «Бавария» заинтересована в подписании вингера итальянского «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Сообщается, что предстоящим летом мюнхенцы попытаются обменять на Леау своего флангового форварда Кингсли Комана.

Этой сделке может поспособствовать тот факт, что Леау до сих пор не продлил истекающий летом 2024 года контракт. Таким образом, «Милан» может быть заинтересован в том, чтобы выгодно отпустить португальца в ближайшее межсезонье.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
сегодня в 16:33
Леау средний игрок, смотрел все матчи Португалии и несколько матчей Милана в 2022 году, забивал, да, мячей 3 в этих играх. Кроме забегании на скорости в открытые пространства и точного удара ничего не увидел. О минусах, которые должны быть у игроков его позиции отмечу, что навесы и пасы неточные, дриблинга нет, прессинга вообще 0, только ходит как пешеход с Парижа впереди
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:07
милан любит отпускать своих лидеров
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 13:15
Серьёзно? а ничего что Коман выиграл ЛЧ, забив единственный гол в финале?)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:35
Как по мне, то Леао в разы сильнее Комана....
Думаю что этот переход наруку только Баварии, и никакого толку Милану не принесет. Если Леао не продлит контракт, то Милану лучше продать его, а вырученные деньги пустить на усиление состава, укрепив нужные позиции.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 10:37
Мне кажется или Леау уже более звёздный чем Коман
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:32
Если это взаимо выгодно то почему бы и нет.
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 10:32
На... пусть идёт немчура со своим тупым бегунком.
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