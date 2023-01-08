«Бавария» задумала обмен Комана на восходящую звезду «Милана»

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сегодня, 10:22

Немецкая «Бавария» заинтересована в подписании вингера итальянского «Милана» и сборной Португалии .

Сообщается, что предстоящим летом мюнхенцы попытаются обменять на Леау своего флангового форварда .

Этой сделке может поспособствовать тот факт, что Леау до сих пор не продлил истекающий летом 2024 года контракт. Таким образом, «Милан» может быть заинтересован в том, чтобы выгодно отпустить португальца в ближайшее межсезонье.