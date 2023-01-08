«Бавария» задумала обмен Комана на восходящую звезду «Милана»

Немецкая «Бавария» заинтересована в подписании вингера итальянского «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.
Сообщается, что предстоящим летом мюнхенцы попытаются обменять на Леау своего флангового форварда Кингсли Комана.
Этой сделке может поспособствовать тот факт, что Леау до сих пор не продлил истекающий летом 2024 года контракт. Таким образом, «Милан» может быть заинтересован в том, чтобы выгодно отпустить португальца в ближайшее межсезонье.
Думаю что этот переход наруку только Баварии, и никакого толку Милану не принесет. Если Леао не продлит контракт, то Милану лучше продать его, а вырученные деньги пустить на усиление состава, укрепив нужные позиции.
Думаю что этот переход наруку только Баварии, и никакого толку Милану не принесет. Если Леао не продлит контракт, то Милану лучше продать его, а вырученные деньги пустить на усиление состава, укрепив нужные позиции.