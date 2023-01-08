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«Барселона» готовится закрыть сделку по Невешу

вчера, 18:24

Права на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в скором времени могут перейти к «Барселоне».

Сообщается, что каталонцы находятся на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что игрок пополнит состав команды летом. Португалец мечтает перейти в «Барсу», он даже отказал в прошлом году нескольким клубам, которые также хотели видеть его в своих рядах. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не уверен в том, что Невеш может стать равнозначной заменой Серхио Бускетсу, который, вероятно, покинет клуб.

«Волки» готовы снизить стоимость Невеша, если «Барса» отдаст кого-то из игроков в обмен: речь о Франке Кессье или Николасе Гонсалесе.

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Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 19:47
Очень рад, что Кессье не заиграл в Барсе. Да это и изначально было понятно.
ДСА
ДСА
вчера в 19:17
Опять кто-то кредит Барселоне выдал...
Гость
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