«Барселона» готовится закрыть сделку по Невешу

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вчера, 18:24

Права на полузащитника «Вулверхэмптона» в скором времени могут перейти к «Барселоне».

Сообщается, что каталонцы находятся на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что игрок пополнит состав команды летом. Португалец мечтает перейти в «Барсу», он даже отказал в прошлом году нескольким клубам, которые также хотели видеть его в своих рядах. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не уверен в том, что Невеш может стать равнозначной заменой Серхио Бускетсу, который, вероятно, покинет клуб.

«Волки» готовы снизить стоимость Невеша, если «Барса» отдаст кого-то из игроков в обмен: речь о Франке Кессье или Николасе Гонсалесе.