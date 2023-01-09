Влахович хочет продолжить карьеру в Англии .

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович хочет продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.
Серб пополнил состав «бьянконери» в прошлом январе, но не смог закрепиться в команде. Влахович может стать интересным вариантом для «канониров», которые активно ищут игрока атаки после травмы Габриэла Жезуса. Текущее лидерство «Арсенала» в АПЛ также может привлечь игрока.
Известно, что Англия — не единственный вариант для Влаховича.
Я думаю и чем раньше он убежит из такого Ювентуса , именно во главе с Аллегри, тем лучше для Душана . Ювентус во главе Аллегри диградирует как и сам молодой и бывший перспективный игрок Фиорентины Влахович . Некогда лучший бомбардир Фиорентины, перейдя в Ювентус, стал медленно но уверенно терять свою игру, свои бомбордирские качества. А ведь должен был наоборот развиваться и стать одним из главных голеодоров Ювентуса. Но вот дело в том что Аллегри не хочет или просто скорее всего не может развивать молодёжь. Из-за этого из Ювентуса убежал Дибала, которого он заставлял играть не в свойственный для него футбол, на той позиции где он чувствовал себя не комфортно и именно из-за этого КПД Дибала резко снизилось. Теперь тоже самое происходит и с Влаховичем . Аллегри всегда любил играть с командой где уже в составе есть большое количество возрастных футболистов. Да и тактика такая же древняя , забить один мяч и удержание счёта . Так только уже давно закончился такой футбол, Аллегри, Симионе, Моуриньо и т.д. Так что чем раньше Влахович покинет Ювентус, тем лучше для него. А вообще-то пора уже и новому руководству гнать в шею гения разрухи Аллегри, старое руководство Аньелли почему-то этого вовремя не сделало . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Я думаю и чем раньше он убежит из такого Ювентуса , именно во главе с Аллегри, тем лучше для Душана . Ювентус во главе Аллегри диградирует как и сам молодой и бывший перспективный игрок Фиорентины Влахович . Некогда лучший бомбардир Фиорентины, перейдя в Ювентус, стал медленно но уверенно терять свою игру, свои бомбордирские качества. А ведь должен был наоборот развиваться и стать одним из главных голеодоров Ювентуса. Но вот дело в том что Аллегри не хочет или просто скорее всего не может развивать молодёжь. Из-за этого из Ювентуса убежал Дибала, которого он заставлял играть не в свойственный для него футбол, на той позиции где он чувствовал себя не комфортно и именно из-за этого КПД Дибала резко снизилось. Теперь тоже самое происходит и с Влаховичем . Аллегри всегда любил играть с командой где уже в составе есть большое количество возрастных футболистов. Да и тактика такая же древняя , забить один мяч и удержание счёта . Так только уже давно закончился такой футбол, Аллегри, Симионе, Моуриньо и т.д. Так что чем раньше Влахович покинет Ювентус, тем лучше для него. А вообще-то пора уже и новому руководству гнать в шею гения разрухи Аллегри, старое руководство Аньелли почему-то этого вовремя не сделало . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
В целом, дела у Влаховича обстоят неплохо, забивает важные голы за "старушку", но голов этих не так много....возможно смена обстановки пойдет ему на пользу, но в трансфер в Арсенал мало верится....
Во прошлое зимнее ТО, Арсенал вел переговоры с Фиорентиной, и как бы согласия между клубами о переходе серба в стан Арсенала было достигнуто, но потом в дело вступил Ювентус, и агенты Душана стали играть в грязную игру, устроили аукцион между Арсеналом и Ювениусом, а после и вовсе перестали отвечать на запросы Арсенала, и вроде как даже поставили ультиматум Фиорентине, типо игрок хочет уйти только в Юве и все....а вот итог, теперь готов бежать из Турина....вопрос такой, как его воспримут болельщики Арсенала?! Помню многие ждали его тогда а после остались очень недовольными его поступком.....
В целом, дела у Влаховича обстоят неплохо, забивает важные голы за "старушку", но голов этих не так много....возможно смена обстановки пойдет ему на пользу, но в трансфер в Арсенал мало верится....
Во прошлое зимнее ТО, Арсенал вел переговоры с Фиорентиной, и как бы согласия между клубами о переходе серба в стан Арсенала было достигнуто, но потом в дело вступил Ювентус, и агенты Душана стали играть в грязную игру, устроили аукцион между Арсеналом и Ювениусом, а после и вовсе перестали отвечать на запросы Арсенала, и вроде как даже поставили ультиматум Фиорентине, типо игрок хочет уйти только в Юве и все....а вот итог, теперь готов бежать из Турина....вопрос такой, как его воспримут болельщики Арсенала?! Помню многие ждали его тогда а после остались очень недовольными его поступком.....