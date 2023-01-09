Влахович хочет продолжить карьеру в Англии .

1673274943

вчера, 17:35

Нападающий «Ювентуса» хочет продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

Серб пополнил состав «бьянконери» в прошлом январе, но не смог закрепиться в команде. Влахович может стать интересным вариантом для «канониров», которые активно ищут игрока атаки после травмы Габриэла Жезуса. Текущее лидерство «Арсенала» в АПЛ также может привлечь игрока.

Известно, что Англия — не единственный вариант для Влаховича.