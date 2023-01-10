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РПЛ заняла 15-е место в мире по общей стоимости составов

вчера, 21:36

Российская Премьер-Лига заняла 15-е место в рейтинге чемпионатов по общей стоимости составов клубов. Показатель РПЛ — 761 млн евро.

Первое место заняла Английская Премьер-Лига — 9,9 млрд евро. На втором — испанская Примера — 4,86 млрд евро. Третьей оказалась итальянская Серия А — 4,64 млрд евро.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:56
Мы просели так низко потому, что в изоляции, а так бы были железно в десятке
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:59
Зато местные эксперты-критики кричали каждую ЛЧ...почему наши клубы не в финале..)))
Да потому что мы 15-е....
Были бы составы позволяющие входить хоть в 20-ку из 32-х команд в группе - был бы разговор....
Легче всего требовать чтоб 150-миллионным составом Зенит и Ко в ЛЧ крошил и шатал 300-400 миллионные Бенфики-Лионы-Лейпциги....но чудес почти не бывает....
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:39
Вполне достойная оценка .
foxsziver
foxsziver
вчера в 23:24
Год назад были на 12-м месте, 900 с чем то лямов сумма РПЛ была
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:53
Это значит с нами считаются.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:49
А по талантам,последнее?!! По растронжириванию,понятно впереди!!!
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:51
Всё в полном соответствии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:45
Как обычно, середняки во всём. Хоть по игре хоть по составу...
Naherger
Naherger
вчера в 21:45
А как же несколько миллиардов потраченные на строительство Газпром арены..?
Гость
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