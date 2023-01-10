РПЛ заняла 15-е место в мире по общей стоимости составов

Российская Премьер-Лига заняла 15-е место в рейтинге чемпионатов по общей стоимости составов клубов. Показатель РПЛ — 761 млн евро.
Первое место заняла Английская Премьер-Лига — 9,9 млрд евро. На втором — испанская Примера — 4,86 млрд евро. Третьей оказалась итальянская Серия А — 4,64 млрд евро.
Да потому что мы 15-е....
Были бы составы позволяющие входить хоть в 20-ку из 32-х команд в группе - был бы разговор....
Легче всего требовать чтоб 150-миллионным составом Зенит и Ко в ЛЧ крошил и шатал 300-400 миллионные Бенфики-Лионы-Лейпциги....но чудес почти не бывает....
Да потому что мы 15-е....
Были бы составы позволяющие входить хоть в 20-ку из 32-х команд в группе - был бы разговор....
Легче всего требовать чтоб 150-миллионным составом Зенит и Ко в ЛЧ крошил и шатал 300-400 миллионные Бенфики-Лионы-Лейпциги....но чудес почти не бывает....