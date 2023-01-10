Пирс Морган — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это называется „закончил“»

Журналист Пирс Морган, взявший в ноябре скандальное интервью у нападающего , прокомментировал переход португальца в «Аль-Наср».

Криштиану недавно заключил самую крупную трансферную сделку в истории футбола, чтобы стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, играя в стране, сборная которой стала единственной, сумевшей обыграть чемпиона мира Аргентину. Это называется «закончил».