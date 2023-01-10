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Пирс Морган — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это называется „закончил“»

вчера, 09:37

Журналист Пирс Морган, взявший в ноябре скандальное интервью у нападающего Криштиану Роналду, прокомментировал переход португальца в «Аль-Наср».

Криштиану недавно заключил самую крупную трансферную сделку в истории футбола, чтобы стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, играя в стране, сборная которой стала единственной, сумевшей обыграть чемпиона мира Аргентину. Это называется «закончил».

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Все комментарии
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 01:57
Аргентину как Чемпиона Мира не обыграл ещё никто... А то, что гелевый закончил с большим футболом - это точно... Он сам с ним закончил... Месси только немного "помог"... А-ха-ха-ха..🤪😄💃..
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:49
Да куча аргументов. И они не раз уже публиковались, и мной, и многими другими. Повторяться не буду. Еще и потому, что ты и сам прекрасно их знаешь.
И я не поклонник Роналду;) Ошибочка вышла)
kindpennywise
kindpennywise ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:25
Красава , туши их фактами и цифрами
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:22
Вот я поклонник Роналду и очень рад что Месси выиграл чемпионат мира. Не все как ты ненавидят португальца и любя аргентинца.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:17
Сргласен, но ваше сообщение не противоречит моему
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 16:16
Для меня великий рон был с второй половины нулевых (с неоднозначным последним сезоном в мю перед уходом в реал) в 2018.дальше считай конец великой карьеры. Была уже просто классная карьера без великих достижений, т. К. Современная серия а или лига наций - не то.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:38
Я ничего не говорю, я тебе предоставил информацию , чтобы ты не писал свои фантазии и домыслы. И все свои контракты отрабатывал с лихвой . Посмотри статистику, - В 35 лет у него было 39 голов за сезон (31 в Серии А, 2 в Кубке Италии, 4 в ЛЧ, 2 Лиге наций)
В 36 лет у него было 43 гола (31 в Серии А, 2 в Кубке Италии, 4 в ЛЧ, 1 в отборе ЧМ, 5 на чемпионате Европы)
В 37 лет у него 26 голов (18 в АПЛ, 6 в ЛЧ, 2 в Лиге наций).
Больше спорить с тобой не собираюсь. Спасибо тебе за понимание.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:27
Так говоришь, как будто он получит 500 млн. А как же налоги? К тому же, чтобы получить 500 млн, нужно отработать весь контракт. Он хоть раз отработал весь контракт? По-моему, всегда сбегал
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:23
Ещё раз, если ты не понимаешь, это из открытых источников. И не Мбаппе, и не про Месси пишут, что контракт с Роном самый огромный с точки зрения денег!
С учетом рекламных проектов и роли амбассадора ежегодная зарплата Роналду вырастет до 200 миллионов долларов. Контракт Криштиану рассчитан на два с половиной сезона, так что за этот период он заработает до 500 миллионов долларов !!!Ни один футболист мира ранее не получал такую большую сумму. 200 млн евро в год — это 16,6 млн евро в месяц, 3,8 миллиона евро в неделю, 550 000 евро в день, 23 000 евро в час, 385 евро в минуту, 6,4 евро в секунду.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:22
Он давно уже "закончил".
112910415
112910415
вчера в 13:18
удачно трудоустроился
нашёл своё истинное место
счастливый, обеспеченный человек !
- псевдожурналист Морган
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:06
Ну если я не знаю какой у него контракт, откуда тебе знать? Я беру данные из открытых источников, если они врут, я при чем? Вчера была новость, что Роналду заработает 200 млн за 2,5 года и 200 млн ему дадут за продвижение заявки СА на проведение ЧМ.

Может ли он заработать 200 млн за сезон с учетом реклам? Да, может. Только к футболу это не имеет никакого отношения. Тот же Мбаппе может заработать 600 млн за 3 года. Потому у Роналду не самый крупный контракт, каким он его выставляет.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
Когда ты что-то пишешь, то хоть проверяй в источниках. Я понимаю что твоя "ЛЮБОВЬ " к Рону безгранична , но не до такой же степени !)
Откуда ты знаешь сколько он будет получать ???
С учетом рекламных проектов и роли амбассадора ежегодная зарплата Роналду вырастет до 200 миллионов долларов. Контракт Криштиану рассчитан на два с половиной сезона, так что за этот период он заработает до 500 миллионов долларов !!!Ни один футболист мира ранее не получал такую большую сумму. 200 млн евро в год — это 16,6 млн евро в месяц, 3,8 миллиона евро в неделю, 550 000 евро в день, 23 000 евро в час, 385 евро в минуту, 6,4 евро в секунду Так что и Месси в 38 бы побежал пешком в Саудовскую Аравию 🏃‍♂️ 💨💨💨 за такие 💰💰💰 !!!)))
Elliada
Elliada ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 12:18
Аргументы есть? Или считаешь только потому, что поклоннику Роналду не выносима мысль, что Месси чемпион мира?
kindpennywise
kindpennywise ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 12:17
У тебя по ходу великий только тот кто в финале забивает. Пора кричать о величии Гетце и Эдера :-D ахахаха

В 35 лет у него было 39 голов за сезон (31 в Серии А, 2 в Кубке Италии, 4 в ЛЧ, 2 Лиге наций)
В 36 лет у него было 43 гола (31 в Серии А, 2 в Кубке Италии, 4 в ЛЧ, 1 в отборе ЧМ, 5 на чемпионате Европы)
В 37 лет у него 26 голов (18 в АПЛ, 6 в ЛЧ, 2 в Лиге наций).

Вот пожалуй с наступлением своего 37-летия ты можешь примерно так утверждать.

А так на заметку вспомни как играли в его нынешнем возрасте (если конечно в его годы вообще играли) такие футболисты как Ривалдо, Роналдьино, Роналдо, Кака, Зидан, Платини, Шевченко, ван Нистелрой, Анри, Батистута. Могу еще долго перечислять
Цуцык
Цуцык
вчера в 12:03
Поправочка: Аргентина стала липовым чемпионом
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:02
Или Тунис, которая обыграла Францию
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 11:58
Ничего подобного, Рон в 18 том 15 голов в ЛЧ наколотил
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:55
Короче, превратился,в станлартного российского,современного футболиста,с четырьмя голами,это еще и неплохо,Кокорина,допустим обошел!!!
2645v6x79kpc
2645v6x79kpc ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:44
Приветствую.
А кто-нибудь видел контракт Роналду с Аль-Насри?
Аль-Насри клуб с долгами, ему даже запретили регистрировать новых игроков.
Правда с Роналду пошли на встречу.
У шейхов денег очень много, но есть ещё и финансовый фэр-плей и от этого никуда не деться.
Роналду конечно получит много денег, но больше за рекламу и популяризация Саудовской Аравии. Но это уже не спортивная составляющая, а шоу бизнес.
Если бы шейхи хотели бы сделать суперклуб из Аль-насри, то они за эти деньги напокупали более молодых и более сильных футболистов, чем сейчас Роналду.
Вот простой вопрос, а поехал бы Роналду туда лет десять назад? Нет конечно, да он ещё недавно над Хави смеялся когда тот в Катар поехал доигрывать, крича, что тот никому не нужен.
Вывод один: Как футболист Роналду кончился, а вот как шоумен неплохо так заработает.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:40
Ну и логика у шута. А если бы в Марокко уехал, сказал бы эта страна сильнее Португалии, Испании, Хорватии и Бельгии вместе взятых?
adekvat
adekvat
вчера в 11:24
Ключевое слово закончил, с большим футболом точно.
Futurista
Futurista
вчера в 11:16, ред.
Это называется "закончил" жирным контрактом)...многим из незакончивших о таких деньгах только мечтать...пирсуну Моргану в том числе)...
ОПС
ОПС
вчера в 10:50
И с этим трудно спорить. Будет получать бешенные деньги, играя за них вполноги. Обеспечил себе приятное будущее. Что еще надо?
Elliada
Elliada
вчера в 10:47
Пирс Морган - знаменитость-однодневка, решил напомнить о себе, выдав очередную порцию бреда:

Говорит, что Роналду перешел в команду, чья сборная обыграла Аргентину. А сколько игроков сборной СА играют в Аль-Насре? По-моему, ни одного. К тому же, это неважно. Аргентина стала чемпионом мира.

Говорит, что Роналду подписал самый крупный контракт в истории. На деле он получит 200 млн за 2,5 года (80 млн в год) и 200 млн за промоушен, которая не касается футбола. Месси в Барселоне получал больше, а, может, и в ПСЖ тоже. Мбаппе зарабатывает больше. Ну и где самый крупный контракт? Самый крупный контракт только для его возраста, а не вообще. В 38 лет такой контракт никому не предлагали.

Роналду хочет выставить свой контракт победой. В финансовом плане - да, но в спортивном плане он опозорился по полной. В этом сезоне за клуб и сборную у него 23 игры, 4 гола (2 с пенальти), 2 голевые передачи и одна попытка отобрать гол у партнера. Стал игроком резерва в клубе и в сборной. Выгнали с позором из МЮ и поехал доигрывать в СА.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 10:43
Да и к первым половинам сезонов, в которых реал выигрывал 3 лч, к рону были вопросы. Когда был его ппиковый по голам сезон? Правильно... Лет 9 назад. Азатем плавное увядание со сменой позиции и спутницы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 10:41
Роналду не выигрывал лч с 2018 года. Да и в том финале ничем не дзапомнилсЯ. Великий игрок закончился еще в полуфинале с баварией того розыгрыша
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:17
"Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.

Выходит барин на крыльцо,
его надменное лицо
приятной важностью пылает..." А.С.Пушкин "Граф Нулин".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:45
У британцев всё так...всё что дальше их острова на 3 тысячи км - ненастоящее....
Всё что не в поле зрения англичан - то не существует...
Ни футбола...ни счастья...
У них даже свой глобус наверное есть...
Глобус Англии...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:44, ред.
А что , разве не пора в 38 !?? И ещё как ,за 200 лямов в год закончит не каждый .
И пока единственный в мире.
Так что "фанаты" Рона , постарайтесь завидовать МОЛЧА !!!)
Гость
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