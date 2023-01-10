Пирс Морган — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это называется „закончил“»

Журналист Пирс Морган, взявший в ноябре скандальное интервью у нападающего Криштиану Роналду, прокомментировал переход португальца в «Аль-Наср».
Криштиану недавно заключил самую крупную трансферную сделку в истории футбола, чтобы стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, играя в стране, сборная которой стала единственной, сумевшей обыграть чемпиона мира Аргентину. Это называется «закончил».
Говорит, что Роналду перешел в команду, чья сборная обыграла Аргентину. А сколько игроков сборной СА играют в Аль-Насре? По-моему, ни одного. К тому же, это неважно. Аргентина стала чемпионом мира.
Говорит, что Роналду подписал самый крупный контракт в истории. На деле он получит 200 млн за 2,5 года (80 млн в год) и 200 млн за промоушен, которая не касается футбола. Месси в Барселоне получал больше, а, может, и в ПСЖ тоже. Мбаппе зарабатывает больше. Ну и где самый крупный контракт? Самый крупный контракт только для его возраста, а не вообще. В 38 лет такой контракт никому не предлагали.
Роналду хочет выставить свой контракт победой. В финансовом плане - да, но в спортивном плане он опозорился по полной. В этом сезоне за клуб и сборную у него 23 игры, 4 гола (2 с пенальти), 2 голевые передачи и одна попытка отобрать гол у партнера. Стал игроком резерва в клубе и в сборной. Выгнали с позором из МЮ и поехал доигрывать в СА.
Говорит, что Роналду перешел в команду, чья сборная обыграла Аргентину. А сколько игроков сборной СА играют в Аль-Насре? По-моему, ни одного. К тому же, это неважно. Аргентина стала чемпионом мира.
Говорит, что Роналду подписал самый крупный контракт в истории. На деле он получит 200 млн за 2,5 года (80 млн в год) и 200 млн за промоушен, которая не касается футбола. Месси в Барселоне получал больше, а, может, и в ПСЖ тоже. Мбаппе зарабатывает больше. Ну и где самый крупный контракт? Самый крупный контракт только для его возраста, а не вообще. В 38 лет такой контракт никому не предлагали.
Роналду хочет выставить свой контракт победой. В финансовом плане - да, но в спортивном плане он опозорился по полной. В этом сезоне за клуб и сборную у него 23 игры, 4 гола (2 с пенальти), 2 голевые передачи и одна попытка отобрать гол у партнера. Стал игроком резерва в клубе и в сборной. Выгнали с позором из МЮ и поехал доигрывать в СА.