Абаскаль высказался о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем будущем в клубе.
Слухи об интересе ко мне от команд из Испании? Я гарантирую своё желание работать в «Спартаке», делать коллектив лучше, приносить радость болельщикам. Всё остальное — слухи. Мы должны стараться ради болельщиков, чтобы они видели не только великую историю клуба, но и положительные текущие результаты.
"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что информация о его возможном уходе в клуб немецкой бундеслиги не соответствуют действительности, он счастлив работать в московском клубе."
"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что информация о его возможном уходе в клуб немецкой бундеслиги не соответствуют действительности, он счастлив работать в московском клубе."
Скорее всего агент распускает слухи ради прибавки.
Скорее всего агент распускает слухи ради прибавки.