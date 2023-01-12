Абаскаль высказался о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» рассказал о своем будущем в клубе.

Слухи об интересе ко мне от команд из Испании? Я гарантирую своё желание работать в «Спартаке», делать коллектив лучше, приносить радость болельщикам. Всё остальное — слухи. Мы должны стараться ради болельщиков, чтобы они видели не только великую историю клуба, но и положительные текущие результаты.