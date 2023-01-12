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Абаскаль высказался о своём будущем в «Спартаке»

вчера, 12:35

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем будущем в клубе.

Слухи об интересе ко мне от команд из Испании? Я гарантирую своё желание работать в «Спартаке», делать коллектив лучше, приносить радость болельщикам. Всё остальное — слухи. Мы должны стараться ради болельщиков, чтобы они видели не только великую историю клуба, но и положительные текущие результаты.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:31, ред.
протон, ты предлагал нормально общаться. Ну скажи, как можно нормально общаться после "большого корабля"??? Что он выиграл, чего достиг, чтобы называть его большим кораблем? Любое суждение должно основываться на фактах. Какие у тебя факты и аргументы, чтобы делать подобные заявления? Если ты считаешь себя продвинутым знатоком по части футбола, то подобные заявления, ставят под большое сомнение твоё мнение...
протон
протон
вчера в 22:37
Если будет серьезное предложение , надо принимать, большому кораблю большое плаванье.
морозз
морозз ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:27
Назови мне какого либо главного тренера говорящего исключительно правду? Ну может быть в Зените только! - а так все говорят только то, что хотят говорить!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:20
14:39, 30 октября 2020 г.
"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что информация о его возможном уходе в клуб немецкой бундеслиги не соответствуют действительности, он счастлив работать в московском клубе."
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:42
Правильный ответ -"Я уже там был!".
Capral
Capral
вчера в 15:24, ред.
Возможно и было предложение из Испании- вопрос от кого, и из какой лиги... Это первое. Второе, что такого особенного уже сделал Абаскаль, чтобы его звали в Испанию? Я говорил и говорю- только весна покажет, насколько, действительно, готовы- Абаскаль, Йоканович и Федотов к борьбе за медали, и насколько эти тренеры умеют работать. Что касаемо Спартака, то именно Ваноли закладывал основу, фундамент в игру КБ!!! Именно Ваноли поставил Спартаку игру!!! Если Абаскаль со мной несогласен- пусть докажет обратное своей работой после зимней паузы. Я найду в себе мужество принести свои извинения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:31
Посмотрим, когда поступят реальные предложения Пока это лишь работа агента...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:19
Правильно , коротко и четко без всяких романтичных фраз и спартаковских кружевах
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:53
Чётко ответил и обозначил свою позицию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:40
Кто ему сделал предложение из Испании?
Скорее всего агент распускает слухи ради прибавки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:39
Пора бы уже хоть кому-то довести Спартак до достойного места ближе к первой пятерке по итогам сезона.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:05
Красиво сказал Абаскаль, хочется верить, что слова не разойдутся с действительностью.
Гость
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