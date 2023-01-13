«Барселона» победила «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

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сегодня, 00:52

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в полуфинальном матче за Суперкубок Испании (2:2, 4:2 по пенальти).

Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».

Счёт на 40-й минуте открыл Роберт Левандовски. «Зелёно-белые» отыгрались на 77-й усилиями Набиля Фекира. Ансу Фати на 93-й вывел каталонцев вперёд. «Бетикос» сравнял на 101-й, отличился Лоренцо Морон. На 119-й Андрес Гуардадо был удалён с поля. В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались игроки «Барселоны».

«Сине-гранатовые» вышли в финал турнира.