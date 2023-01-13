Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Суперкубок 2022/2023

«Барселона» победила «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

сегодня, 00:52
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился после серии пенальти

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в полуфинальном матче за Суперкубок Испании (2:2, 4:2 по пенальти).

Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».

Счёт на 40-й минуте открыл Роберт Левандовски. «Зелёно-белые» отыгрались на 77-й усилиями Набиля Фекира. Ансу Фати на 93-й вывел каталонцев вперёд. «Бетикос» сравнял на 101-й, отличился Лоренцо Морон. На 119-й Андрес Гуардадо был удалён с поля. В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались игроки «Барселоны».

«Сине-гранатовые» вышли в финал турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, минимально обыграв «Дженоа»
Сегодня, 00:59
«Фулхэм» обыграл «Челси» в перенесённом матче АПЛ
Сегодня, 00:58
«Милан» вылетел из Кубка Италии, уступив «Торино»
Вчера, 01:33
«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». Головин провёл на поле 83 минуты
Вчера, 01:05
ПСЖ обыграл «Анже». Один из голов на счету Месси
Вчера, 00:56
«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Лиги
Вчера, 00:54
Сортировать
Все комментарии
tb8a3kmczgjk
tb8a3kmczgjk
сегодня в 05:18
Вполне достойно хоакиновские сопротивлялись
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:06
С победой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:57
Барса чуть не поплатилась за временами вальяжную игру, но всё же уверенно проведённая ими серия пенальти открыла им дорогу в финал.
протон
протон
сегодня в 00:55
Всех болельщиков Барселоны с валедольной победой ! Матч отличный - смотрелся на одном дыхании .
Я одного не понимаю, что ждет Хави от Кессье? Зачем убрать Дембеле? Зачем выпускать в жизненно важным матче Торреса?
Как же безалаберно Барселона играет в обороне и расточительно в атаке , все таки не хватает Барсе класса !
Что Аргентина, что Барселона выдают лучшие матчи по накалу и интриге. Но их фанатам конечно нужны стальные нервы.
Неужели нельзя просто нормально выиграть.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:53
Пипец, я очень разочарован вылету Бетиса.
протон
протон
сегодня в 00:53
С победой Барселона!
Сразу вспомнилась песня: Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 