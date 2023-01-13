«Барселона» победила «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в полуфинальном матче за Суперкубок Испании (2:2, 4:2 по пенальти).
Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».
Счёт на 40-й минуте открыл Роберт Левандовски. «Зелёно-белые» отыгрались на 77-й усилиями Набиля Фекира. Ансу Фати на 93-й вывел каталонцев вперёд. «Бетикос» сравнял на 101-й, отличился Лоренцо Морон. На 119-й Андрес Гуардадо был удалён с поля. В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались игроки «Барселоны».
«Сине-гранатовые» вышли в финал турнира.
Я одного не понимаю, что ждет Хави от Кессье? Зачем убрать Дембеле? Зачем выпускать в жизненно важным матче Торреса?
Как же безалаберно Барселона играет в обороне и расточительно в атаке , все таки не хватает Барсе класса !
Что Аргентина, что Барселона выдают лучшие матчи по накалу и интриге. Но их фанатам конечно нужны стальные нервы.
Неужели нельзя просто нормально выиграть.
Я одного не понимаю, что ждет Хави от Кессье? Зачем убрать Дембеле? Зачем выпускать в жизненно важным матче Торреса?
Как же безалаберно Барселона играет в обороне и расточительно в атаке , все таки не хватает Барсе класса !
Что Аргентина, что Барселона выдают лучшие матчи по накалу и интриге. Но их фанатам конечно нужны стальные нервы.
Неужели нельзя просто нормально выиграть.
Сразу вспомнилась песня: Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!
Сразу вспомнилась песня: Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!